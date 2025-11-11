ГлавнаяВеликобританияАэропорт «Хитроу» зафиксировал самый загруженный октябрь в своей истории
ВеликобританияТуризм

Аэропорт «Хитроу» зафиксировал самый загруженный октябрь в своей истории

Шкільні канікули та зростання попиту на рейси до Брюсселя, Ліона, Марселя та Відня спричинили рекордний пасажиропотік у головному аеропорту Великої Британії.

Глеб Парфененко
Глеб Парфененко
Аеропорт «Хітроу» зафіксував найзавантаженіший жовтень в історії

Лондонский аэропорт «Хитроу» (Heathrow) сообщил о рекордном октябре с момента своего открытия, передаёт DPA. Через его четыре терминала за месяц прошло 7,4 миллиона пассажиров, что на 2,1% больше, чем за тот же период 2024 года, когда показатель составил 7,2 миллиона.

В аэропорту отметили, что рекордный рост связан со школьными каникулами и увеличением спроса на рейсы в популярные европейские направления — Брюссель, Лион, Марсель и Вену.

За первые десять месяцев 2025 года пассажиропоток через «Хитроу» вырос на 0,5% по сравнению с прошлым годом, при этом аэропорт работает почти на полной мощности двух взлётных полос.

Руководство готовит дополнительные материалы для правительства Великобритании по проекту расширения, включающему строительство третьей взлётно-посадочной полосы длиной 3500 метров и перенос части автомагистрали M25. По словам представителей аэропорта, это «единственная возможность обеспечить устойчивый рост для страны».

«Цифры говорят сами за себя — вместе с авиакомпаниями “Хитроу” обслуживает больше пассажиров без задержек, чем любой другой европейский хаб. У нас есть опыт и ресурсы, чтобы предложить аэропорт мирового уровня», — заявил генеральный директор Томас Вольдбай.

Свежие новости

Похожие новости

Популярные рубрики

ТуризмУкраинаРоссияСШАCOVID Travel NewsТурцияLifeStyleЕгипетМедицина

Популярные темы

COVID-19Война РФ против УкраиныкоронавирусЕвропакурьезсанкцииВладимир ПутинпандемияДжо Байден

Соцсети

Внимание

Полная републикация материалов сайта dip.org.ua в социальных сетях запрещена. Частичная перепечатка (до 30% объема материала) возможна при наличии в начале поста активной гиперссылки на источник публикации и кликабельной ссылки на страницу dip.org.ua в социальных сетях.

При использовании материалов dip.org.ua на других интернет-сайтах прямая активная гиперссылка на страницу, содержащую оригинал публикации, обязательна. Ссылка должна быть заметной и располагаться в самом начале публикации. Иначе мы будем ругаться.

Сайт может содержать контент, который не подходит для просмотра людьми младше 16 лет.

© 2022 DIP - Туристический портал