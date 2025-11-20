Аэропорт Брюсселя снова остановит вылеты 26 ноября

Из-за общенациональной забастовки рейсы на вылет отменяются полностью, а прилёты выполнят лишь частично. Это уже седьмой сбой работы из-за протестов, кибератак и дронов за год.

Брюссельский аэропорт объявил, что 26 ноября не будет обслуживать вылетающие рейсы, а расписание прилётов будет частично сохранено. Это очередной этап нарушений в работе хаба, которые продолжаются последние недели из-за забастовок, кибератак и проникновения дронов.

С 24 по 26 ноября в Бельгии пройдёт трёхдневная общенациональная “ползучая” забастовка, которая затронет городской транспорт, железные дороги и почтовые службы. Участники вновь потребуют увеличить расходы на социальную сферу — вопрос, который остаётся нерешённым на фоне сложных переговоров по бюджету на следующий год.

Это уже седьмая забастовка с начала года. Премьер-министр Барт де Вевер заявил, что готов уйти в отставку, если переговоры зайдут в тупик. Еврокомиссия прогнозирует, что к 2027 году Бельгия будет иметь крупнейший дефицит бюджета в зоне евро — 5,9%.

По данным аэропорта, из-за дней забастовок он уже потерял 175 млн евро, а 275 тысяч пассажиров пострадали от отменённых та задержанних рейсов.