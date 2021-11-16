3 главных мошенничества в Турции: турист раскрыл способы обмана отдыхающих

Способы обмануть и поживиться за счет туристов в Турции, которые «проверены» на себе и окружающих, рассказал блогер, путешествующий по Стамбулу. Причем если некоторые известные способы сейчас отживают свой срок, судя по его репортажу, то другие – лишь «набирают обороты», причем ориентируются на путешественников со стажем – и им светит «остаться без штанов».

«Итак, по опыту блогера типичный стамбульский прием – это «уловка сияющих ботинок» или «благодарный чистильщик». Не сказать, что это нечто серьезное. Я бы назвал его скорее интересным культурным опытом, и признаюсь честно, я намеренно пытался стать жертвой, но, к сожалению, мне не удалось», — пишет блогер.

Суть такова: на знаменитом Галатском мосту, где много туристов, в Стамбуле гуляют чистильщики обуви, случайно теряющие свою щетку так, чтобы это заметила мишень – наивный турист. Если тот поднимает щетку и отдает ее владельцу, в благодарность туристу предлагают почистить ботинки бесплатно. «В процессе тот начинает рассказывать искренние истории о том, что его детям ничего нет и что турист мог бы предоставить ему пару копеек», – добавляет блогер. Однако за его живым опытом – этот способ мошенничества уходит в прошлое: «На Галатском мосту провел полтора часа, разгуливая из стороны в сторону. Но, к сожалению, с хитрыми чистильщиками так и не встретился».

Второй прием – универсальный по всему миру – это такси и выключенный счетчик. «Ни в коем случае не хочу обобщать, но если в чужой стране тебя кто-то и обманет, то, скорее всего, первым это сделает водитель такси. Турция не исключение. Не стоит проверить исправность таксометра, и вам в лучшем случае гарантирован неприятный разговор, возможно с криками, с недовольным таксистом. В худшем – незапланированные расходы», – заявляет турист.

А вот о третьей схеме он отдельно предупреждает туристов – что этот «стамбульский эксклюзив» и есть «самая жесткая, разводка», причем ориентирована она на опытных путешественников, которые комфортно чувствуют себя в иностранных городах, не боятся общаться с местными и хорошо разговаривают на английском.

«Суть такова: на улице к потенциальной жертве на турецком обращается новолуние с просьбой прикурить. Турист не понимает, и мошенник повторяет вопросы на английском. Аферист удивляется тому, что принял туриста за местного. «А я подумал, ты из Стамбула»… Дальше завязывается ненавязчивый разговор, путешественнику предлагают выпить стаканом, и новый друг даже вызывается угощать», – рассказывает блогер. Если тот поддерживает знакомство, то стамбульский «товарищ» звонит своим друзьям, и компания англоязычных девушек и молодых людей отправляется весело проводить время в какой-то клуб. Пока все вроде бы весело и невинно и многие туристы попадаются. «Я даже представить не мог, что все это спланировано», – цитирует блогер слова одной из жертв.

Дело в том, что если турист поддастся по приглашению «переместиться в заведение веселее, выпить чего-нибудь покрепче», то уже слегка принявшего туриста «оттранспортируют» «в ночной клуб где-то у чертика на рогах». «Там он, расслабившись, покупает себе и, может, еще и одной из девушек по напитку, чтобы понравились, а в результате получает счет на 300 – 1000 долларов. И поскольку место от центра далеко и ни о какой туристической полиции здесь речи быть не может, приходится платить. Охрана в таких заведениях серьезная, если нужно – и в банкомат проводят», – предупреждает блогер. Так что путешественникам нужно помнить – «за танцы в Турции можно дорого заплатить».