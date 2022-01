Аэропорт Стамбула возобновил полеты, которые были временно приостановлены из-за сильного снегопада, говорится в сообщении аэропорта в Twitter.

«Наши рейсы, которые были прекращены из соображений безопасности, начались с Каракаса (Венесуэла) и продолжатся в Хьюстон (США). Мы хотели бы поблагодарить всех наших пассажиров за их терпение и понимание», — говорится в сообщении в социальной сети.

Our flights, which were temporarily suspended due to flight safety, has been resumed with Caracas (Venezuela) and will continue with Houston (USA). We would like to thank all our passengers for their patience and understanding. pic.twitter.com/d8z4kYt0zT

— İGA Istanbul Airport (@igairport) January 25, 2022