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Турция

Аэропорт Стамбула возобновил полеты

Глеб Парфененко
Аеропорт Стамбула відновив польоти

Аэропорт Стамбула возобновил полеты, которые были временно приостановлены из-за сильного снегопада, говорится в сообщении аэропорта в Twitter.

«Наши рейсы, которые были прекращены из соображений безопасности, начались с Каракаса (Венесуэла) и продолжатся в Хьюстон (США). Мы хотели бы поблагодарить всех наших пассажиров за их терпение и понимание», — говорится в сообщении в социальной сети.

Ранее авиакомпания Turkish Airlines, разместившая в отелях более 5000 пассажиров, объявила о приостановлении своих рейсов до полуночи.

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По прогнозам метеорологов, ненастье и снегопад в Стамбуле могут длиться несколько дней. Жителям рекомендуют оставаться дома и по возможности не выходить на улицу.

Напомним, ранее DIP сообщал, что Застрявшие в Турции туристы пожаловались на отсутствие еды.

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