Дешево улететь с Wizz Air Украина теперь можно еще в десятки редких направлений

Лоукостер Wizz Air объявил о великом расширения в Украине — 26 новых маршрутов в Европу.
Там это связали с соглашением об «открытом небе» между Украиной и ЕС, которое подписали накануне.
Теперь Wizz Air будет летать из аэропорта «Киев» («Жуляны») за 12 новым маршрутам:
- Париж-Бове (Франция),
- Брюссель-Шарлеруа (Бельгия),
- Эйндховен (Нидерланды),
- Ницца (Франция),
- Барселона (Испания),
- Мадрид (Испания),
- Аликанте (Испания),
- Малага (Испания),
- Порту (Португалия),
- Пальма-де-Майорка (Балеарские острова, Испания),
- Ханьи (Крит, Греция),и аэропорта Базель-Мюлуз-Фрайбург (Швейцария-Франция-Германия).
Также начнут действовать 9 новых направлений из Львова:
- Париж-Бове (Франция),
- Мадрид (Испания),
- Эйндховен (Нидерланды),
- Барселона (Испания),
- Брюссель-Шарлеруа (Бельгия),
- Ницца (Франция),
- Тревизо (Венеция, Италия),
- Афины (Греция),
- Салоники (Греция).
Еще запланированы новые рейсы из Одессы:
- Лондон-Лутон (Великобритания),
- Пардубице (Чехия),
- Афины (Грация).
И новые перелеты из Харькова:
- Салоники (Греция),
- Пардубице (Чехия).
В авиакомпании говорят, что билеты на новые рейсы уже в продаже. Часть новых рейсов почнут летать уже с декабря, но большинство — с весны и лета 2022 года.
«Благодаря этому Wizz Air станет крупнейшей авиакомпанией, которая предлагает места на прямых рейсах из Украины», — утверждают в компании.