Дешево улететь с Wizz Air Украина теперь можно еще в десятки редких направлений

Лоукостер Wizz Air объявил о великом расширения в Украине — 26 новых маршрутов в Европу.

Там это связали с соглашением об «открытом небе» между Украиной и ЕС, которое подписали накануне.

Теперь Wizz Air будет летать из аэропорта «Киев» («Жуляны») за 12 новым маршрутам:

Париж-Бове (Франция),

Брюссель-Шарлеруа (Бельгия),

Эйндховен (Нидерланды),

Ницца (Франция),

Барселона (Испания),

Мадрид (Испания),

Аликанте (Испания),

Малага (Испания),

Порту (Португалия),

Пальма-де-Майорка (Балеарские острова, Испания),

Ханьи (Крит, Греция),и аэропорта Базель-Мюлуз-Фрайбург (Швейцария-Франция-Германия).

Также начнут действовать 9 новых направлений из Львова:

Париж-Бове (Франция),

Мадрид (Испания),

Эйндховен (Нидерланды),

Барселона (Испания),

Брюссель-Шарлеруа (Бельгия),

Ницца (Франция),

Тревизо (Венеция, Италия),

Афины (Греция),

Салоники (Греция).

Еще запланированы новые рейсы из Одессы:

Лондон-Лутон (Великобритания),

Пардубице (Чехия),

Афины (Грация).

И новые перелеты из Харькова:

Салоники (Греция),

Пардубице (Чехия).

В авиакомпании говорят, что билеты на новые рейсы уже в продаже. Часть новых рейсов почнут летать уже с декабря, но большинство — с весны и лета 2022 года.

«Благодаря этому Wizz Air станет крупнейшей авиакомпанией, которая предлагает места на прямых рейсах из Украины», — утверждают в компании.