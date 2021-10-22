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Дешево улететь с Wizz Air Украина теперь можно еще в десятки редких направлений

Глеб Парфененко
Дешево улететь с Wizz Air Украина теперь можно еще в десятки редких направлений

Лоукостер Wizz Air объявил о великом расширения в Украине — 26 новых маршрутов в Европу.

Там это связали с соглашением об «открытом небе» между Украиной и ЕС, которое подписали накануне.

Теперь Wizz Air будет летать из аэропорта «Киев» («Жуляны») за 12 новым маршрутам:

  • Париж-Бове (Франция),
  • Брюссель-Шарлеруа (Бельгия),
  • Эйндховен (Нидерланды),
  • Ницца (Франция),
  • Барселона (Испания),
  • Мадрид (Испания),
  • Аликанте (Испания),
  • Малага (Испания),
  • Порту (Португалия),
  • Пальма-де-Майорка (Балеарские острова, Испания),
  • Ханьи (Крит, Греция),и аэропорта Базель-Мюлуз-Фрайбург (Швейцария-Франция-Германия).

Также начнут действовать 9 новых направлений из Львова:

  • Париж-Бове (Франция),
  • Мадрид (Испания),
  • Эйндховен (Нидерланды),
  • Барселона (Испания),
  • Брюссель-Шарлеруа (Бельгия),
  • Ницца (Франция),
  • Тревизо (Венеция, Италия),
  • Афины (Греция),
  • Салоники (Греция).

Еще запланированы новые рейсы из Одессы:

  • Лондон-Лутон (Великобритания),
  • Пардубице (Чехия),
  • Афины (Грация).

И новые перелеты из Харькова:

  • Салоники (Греция),
  • Пардубице (Чехия).

В авиакомпании говорят, что билеты на новые рейсы уже в продаже. Часть новых рейсов почнут летать уже с декабря, но большинство — с весны и лета 2022 года.

«Благодаря этому Wizz Air станет крупнейшей авиакомпанией, которая предлагает места на прямых рейсах из Украины», — утверждают в компании.

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