В пяти штатах США ведется расследование из-за запрета ношения масок

Министерство образования США заявляет, что проводит расследование в пяти штатах под руководством губернаторов-республиканцев по поводу запрета ношения масок в школах. По данным федерального агентства, такая политика может привести к дискриминации студентов с ограниченными возможностями или заболеваниями, сообщает Associated Press.

Отдел по правам человека министерства направил письма руководителям образовательных учреждений Айовы, Оклахомы, Южной Каролины, Теннесси и Юты.

Власти этих штатов запретили руководителям школ требовать от учеников и сотрудников ношение защитных масок. В письме говорится, что этот шаг помешает некоторым ученикам безопасно посещать школу.

«Для руководителей США неприемлемо ставить политику выше здоровья и образования», — заявил федеральный министр образования Мигель Кардона.