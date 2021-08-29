Ураган Ида достиг Луизианы со скоростью ветра более 240 км / ч (фото)

Ураган Ида, который считается «чрезвычайно опасным», обрушился на берега Луизианы незадолго до полудня (17:00 по Гринвичу), сообщает AFP.

Он достиг побережья Луизианы с ветром более 240 километров в час. Ураган 4 категории, что делает его чрезвычайно опасным.

Ранее власти призвали людей эвакуироваться. Без электричества остались более 100 000 домохозяйств. Ожидается значительный ущерб зданиям и инфраструктуре, включая длительное отключение электроэнергии.

Ида — сильнейший ураган в регионе за последние 150 лет. Катастрофа достигла суши в 16-ю годовщину разрушений, причиненных ураганом Катрина.