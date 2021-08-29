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Ураган Ида достиг Луизианы со скоростью ветра более 240 км / ч (фото)

Більш 100 тисяч домогосподарств залишилися без електрики.

Глеб Парфененко
Ураган Ида достиг Луизианы со скоростью ветра более 240 км / ч (фото)

Ураган Ида, который считается «чрезвычайно опасным», обрушился на берега Луизианы незадолго до полудня (17:00 по Гринвичу), сообщает AFP.

Ураган Ида достиг Луизианы со скоростью ветра более 240 км / ч (фото)

Он достиг побережья Луизианы с ветром более 240 километров в час. Ураган 4 категории, что делает его чрезвычайно опасным.

Ураган Ида достиг Луизианы со скоростью ветра более 240 км / ч (фото)

Ранее власти призвали людей эвакуироваться. Без электричества остались более 100 000 домохозяйств. Ожидается значительный ущерб зданиям и инфраструктуре, включая длительное отключение электроэнергии.

Ида — сильнейший ураган в регионе за последние 150 лет. Катастрофа достигла суши в 16-ю годовщину разрушений, причиненных ураганом Катрина.

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