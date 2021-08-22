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США

Ураган «Генри» обрушился на США, ожидаются наводнения, местами началась эвакуация

Метеорологи також попереджають про проливні дощі, які можуть викликати повені.

Глеб Парфененко
Ураган «Генри» обрушился на США, ожидаются наводнения, местами началась эвакуация

Северо-восточное побережье США готовится встретить ураган «Генри». Он направляется в штат Нью-Йорк и регион Новой Англии и, как ожидается, он будет развивать скорость 120 километров в час.

Метеорологи также предупреждают о проливных дождях, которые могут вызвать наводнения. Люди массово покидают прибрежные районы.

Власти призвали людей охранять свои лодки, заправлять автомобили и запасаться консервами.

Жители пригорода Нью-Йорка начали запасаться аккумуляторами и бензином из-за прогнозов, что это прекратит поставки электроэнергии.

А в штате Коннектикут началась обязательная эвакуация жителей из соседних океанских поселений.

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