Ураган «Генри» обрушился на США, ожидаются наводнения, местами началась эвакуация

Северо-восточное побережье США готовится встретить ураган «Генри». Он направляется в штат Нью-Йорк и регион Новой Англии и, как ожидается, он будет развивать скорость 120 километров в час.

Метеорологи также предупреждают о проливных дождях, которые могут вызвать наводнения. Люди массово покидают прибрежные районы.

Власти призвали людей охранять свои лодки, заправлять автомобили и запасаться консервами.

Жители пригорода Нью-Йорка начали запасаться аккумуляторами и бензином из-за прогнозов, что это прекратит поставки электроэнергии.

А в штате Коннектикут началась обязательная эвакуация жителей из соседних океанских поселений.