Тропический шторм Минди обрушивается на берег Флориды

Тропический шторм «Минди», сформировавшийся в Атлантическом океане, в среду вечером достиг побережья американского штата Флорида, сообщает Associated Press.

Шторм вышел на сушу сначала на острове Сент-Винсент, максимальная скорость ветра достигала 75 км / ч. Шторм движется в северо-восточном направлении со скоростью 33 км / ч, сообщил Национальный центр ураганов США.

На побережье Флориды действует предупреждение о тропическом шторме.

«Минди» — это 13-й шторм, получивший название в сезон ураганов этого года. Ожидается, что шторм принесет до 15 дюймов осадков на полуостров Флорида и районы южной Джорджии и Южной Каролины. Также возможны наводнения, предупреждает Национальный центр США по ураганам.