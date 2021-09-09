ГлавнаяСШАТропический шторм Минди обрушивается на берег Флориды
США

Тропический шторм Минди обрушивается на берег Флориды

Глеб Парфененко
Тропічний шторм Мінді досяг Флориди

Тропический шторм «Минди», сформировавшийся в Атлантическом океане, в среду вечером достиг побережья американского штата Флорида, сообщает Associated Press.

Шторм вышел на сушу сначала на острове Сент-Винсент, максимальная скорость ветра достигала 75 км / ч. Шторм движется в северо-восточном направлении со скоростью 33 км / ч, сообщил Национальный центр ураганов США.

На побережье Флориды действует предупреждение о тропическом шторме.

«Минди» — это 13-й шторм, получивший название в сезон ураганов этого года. Ожидается, что шторм принесет до 15 дюймов осадков на полуостров Флорида и районы южной Джорджии и Южной Каролины. Также возможны наводнения, предупреждает Национальный центр США по ураганам.

Слідкуйте за нами на: Google News | Telegram | Facebook | Twitter
- Реклама -
Помощь проекту
- Реклама -

Актуально про...

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Похожие новости

Dip.org.ua - это не просто туристический портал Украины - это ваш надежный проводник и помощник в путешествиях по туристическим местам всего мира. Здесь собрана все актуальные новости и информация для тех, кто только планирует путешествие или уже отдыхает.

Необычные музеи и достопримечательности, живописные страны и лучшие туры

Наш сайт о туризме поможет вам легко сориентироваться в океане туристических новостей и интересных событий в самых популярных туристических местах мира. Рекомендуем интересные музеи мира, публикуем обзоры стран, городов, достопримечательностей и курортов.

Популярные новости

Последние новости

Популярные темы

COVID-19коронавирусЕвропавакцинацияпогодаТалибанБлижний Востокпожарвакцинапандемия

© DIP. Все материалы на данном веб-сайте размещаются на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International