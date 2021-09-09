Тропический шторм Минди достиг Флориды

Тропический шторм Минди, образовавшийся в Атлантическом океане, в среду вечером достиг побережья американского штата Флорида, сообщает Associated Press.

Шторм впервые обрушился на остров Сент-Винсент с максимальной силой ветра 75 км / ч. Шторм движется в северо-восточном направлении со скоростью 33 км / ч, сообщил Национальный центр ураганов в США.

На побережье Флориды действует предупреждение о тропическом шторме.

Минди — 13-й шторм, названный во время сезона ураганов в этом году. Ожидается, что шторм вызовет до 15 дюймов осадков на полуострове Флорида и в районах Южной Георгии и Южной Каролины. Также возможны наводнения, предупреждает Национальный центр ураганов в США.