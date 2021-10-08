Трамп нападает на Байдена Я остановил «Северный поток-2», а он пришел и запустил его

Дональд Трамп (президент США с 20 января 2017 по 20 января 2021 года) вновь заявил, что он остановил строительство газопровода «Северный поток-2», а нынешний президент Джо Байден позволил его запуск.

«Я закрыл трубопровод из России в Европу, а затем пришел Байден и одним из первых дел, которое он сделал, было открытие этого трубопровода. Но он закрыл наш трубопровод Keystone XL. Он закрыл его и разрешил строительство крупнейшего трубопровода из России в Европу, в основном в Германию», — сказал Трамп в интервью Fox News.

Ранее США заявили, что решили не вводить санкции против немецкой компании, эксплуатирующей трубопровод, хотя по-прежнему считают строительство плохой идеей, напоминает BGNES.

США и Германия опубликовали совместное заявление, в котором говорится, что они будут поддерживать энергетическую независимость Украины, которая может потерять деньги от транзита российского газа после завершения строительства «Северного потока-2».