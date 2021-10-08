ГлавнаяСШАТрамп нападает на Байдена Я остановил "Северный поток-2", а он пришел и...
США

Трамп нападает на Байдена Я остановил «Северный поток-2», а он пришел и запустил его

Глеб Парфененко
Трамп нападает на Байдена Я остановил

Дональд Трамп (президент США с 20 января 2017 по 20 января 2021 года) вновь заявил, что он остановил строительство газопровода «Северный поток-2», а нынешний президент Джо Байден позволил его запуск.

«Я закрыл трубопровод из России в Европу, а затем пришел Байден и одним из первых дел, которое он сделал, было открытие этого трубопровода. Но он закрыл наш трубопровод Keystone XL. Он закрыл его и разрешил строительство крупнейшего трубопровода из России в Европу, в основном в Германию», — сказал Трамп в интервью Fox News.

Ранее США заявили, что решили не вводить санкции против немецкой компании, эксплуатирующей трубопровод, хотя по-прежнему считают строительство плохой идеей, напоминает BGNES.

США и Германия опубликовали совместное заявление, в котором говорится, что они будут поддерживать энергетическую независимость Украины, которая может потерять деньги от транзита российского газа после завершения строительства «Северного потока-2».

Слідкуйте за нами на: Google News | Telegram | Facebook | Twitter
- Реклама -
Помощь проекту
- Реклама -

Актуально про...

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Похожие новости

Dip.org.ua - это не просто туристический портал Украины - это ваш надежный проводник и помощник в путешествиях по туристическим местам всего мира. Здесь собрана все актуальные новости и информация для тех, кто только планирует путешествие или уже отдыхает.

Необычные музеи и достопримечательности, живописные страны и лучшие туры

Наш сайт о туризме поможет вам легко сориентироваться в океане туристических новостей и интересных событий в самых популярных туристических местах мира. Рекомендуем интересные музеи мира, публикуем обзоры стран, городов, достопримечательностей и курортов.

Популярные новости

Последние новости

Популярные темы

COVID-19коронавирусЕвропавакцинацияТалибанпандемияДжо Байденпогодавакциназемлетрясение

© DIP. Все материалы на данном веб-сайте размещаются на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International