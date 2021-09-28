Торговля людьми, секс с несовершеннолетними, организованные преступные группы. Р. Келли признан виновным

Музыкант Р. Келли виновен в торговле женщинами в сексуальных целях и в организованной преступности, как признали в понедельник присяжные федерального суда Нью-Йорка в ходе громкого судебного процесса против певца. Ему грозит наказание от 10 лет до пожизненного заключения.

Присяжные признали 54-летнюю Келли виновной по всем девяти пунктам обвинения, восемь из которых касались нарушения так называемого Закон Манна, запрещающий ввоз женщин из других штатов «с целью проституции или внебрачной связи». Одно обвинение связано с организованной преступностью.

Суд является кульминацией многолетних обвинений в адрес музыканта, который, по словам свидетелей, подвергал сексуальному насилию молодых девушек — часто несовершеннолетних — обращаясь с ними как с рабынями и заставляя их удовлетворять его потребности. Одна из его жертв среди прочего показала, что он держал ее взаперти два дня без еды и питья, прежде чем изнасиловать ее. Одной из его жертв должна была стать еще одна музыкальная звезда, Алия, за которую Келли незаконно вышла замуж, когда ей было 15 лет.

Закон предусматривает наказание от 10 лет лишения свободы до пожизненного заключения за действия, совершенные музыкантом. Приговор не будет оглашен до мая 2022 года, и до тех пор Келли останется за решеткой.

Однако это не последнее его испытание. Федеральная прокуратура Чикаго обвинила его в детской порнографии, и ему были предъявлены отдельные обвинения против следователей штатов в Миннесоте и Иллинойсе.

Обвинения против Келли — обладательницы премии Грэмми, в т.ч. за хит «Я верю, что умею летать» — затянулся на много лет. В 2002 году ему было предъявлено обвинение в детской порнографии, хотя шесть лет спустя с него были сняты обвинения.

Его снова задержали только в 2019 году, вскоре после выхода на экраны фильма «Выживание Р. Келли», в котором фигурировали многие жертвы, давшие показания в суде.