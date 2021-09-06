США осудили задержание 45 крымских татар, в том числе заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла.

«Соединенные Штаты решительно осуждают задержание 4 сентября депутата Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла и по меньшей мере 45 других крымских татар российскими оккупационными властями в Крыму. Призываем российские оккупационные власти немедленно освободить этих людей»,— следует из письменного сообщения пресс-секретаря Госдепа Неда Прайса.

Представитель Госдепа указал на то, что указанные задержания являются последними примерами политически мотивированных рейдов, арестов и карательных мер в отношении Меджлиса крымскотатарского народа.

«Как США вновь упомянули на саммите Крымской платформы 23 августа, Крым — это Украина, и Штаты вновь заявляют о своей неизменной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины»,— добавил Прайс.