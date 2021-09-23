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США

США одобрили третью дозу вакцины Pfizer

Глеб Парфененко
США одобрили третью дозу вакцины Pfizer

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило введение бустерной дозы вакцины CFCID-19 компаниям Pfizer и Bayontek.

Его будут получать люди старше 65 лет и американцы, имеют повышенный риск серьезных заболеваний или чья профессия подвергает их риску. Бустерная доза будет введена как минимум через шесть месяцев после второй. На сегодняшний день принято более широкое использование бустерной дозы, в том числе для людей старше 16 лет.

Консультанты Агентства попросили собрать больше данных, но вопрос о бустерной дозе может быть пересмотрен в будущем.

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