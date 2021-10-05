США и дальше будут противостоять «Северному потоку-2»

Соединенные Штаты пока не готовы комментировать сообщения о начале заправки газопровода «Северный поток-2». Тем не менее, считает проект геополитическим и продолжает противодействовать его реализации, сказал представитель Госдепартамента Нэд Прайс.

«У нас нет конкретной реакции на заявление, на которое вы ссылаетесь. Наша политика, которую мы очень четко обозначили, в том числе в контексте совместного заявления с Германией несколько месяцев назад, заключается в том, что мы продолжаем противодействовать этому трубопроводу, мы продолжаем считать, что это геополитический проект Российской Федерации, и мы продолжать применять закон в соответствии в периодических оценок ситуации, которые, конечно, проводятся», — сказала Прайс на ежедневном брифинге.

Ранее в понедельник компания «Nord Stream 2 AG», оператор «Северного потока-2», начала заполнения первой линии газопровода газом, чтобы достичь необходимого давления для дальнейших испытаний.