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США

Шоссе Миссисипи обрушилось, есть погибшие и раненые (ВИДЕО)

Троє потерпілих перебувають в лікарні з небезпечними для життя травмами

Глеб Парфененко
Шоссе Миссисипи обрушилось, есть погибшие и раненые (ВИДЕО)
AP

Двое погибли и 10 получили ранения в результате обрушения шоссе в штате Миссисипи. Трое из пострадавших находятся в больнице с травмами, которые угрожают жизни.

Шоссе Миссисипи обрушилось, есть погибшие и раненые (ВИДЕО) фотография дрона показывает сцену, где участок шоссе 26 обвалилась поздно вечером в понедельник из-за сильных дождей от урагана «Айда» в сообществе Бендейл в округе Джордж, штат Мичиган, в вторника, 31 августа 2021. [/ caption]

Длина участка обрушения составляет около 16 метров, а по некоторым публикациям, видно что образовалась дыра глубже 8 метров.

Шоссе Миссисипи обрушилось, есть погибшие и раненые (ВИДЕО)

В результате аварии несколько автомобилей упали друг на друга. В настоящее время считается, что обрушение шоссе произошло в результате сильных дождей, которые принес с собой ураган «Ида».

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