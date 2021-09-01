Шоссе Миссисипи обрушилось, есть погибшие и раненые (ВИДЕО)

Двое погибли и 10 получили ранения в результате обрушения шоссе в штате Миссисипи. Трое из пострадавших находятся в больнице с травмами, которые угрожают жизни.

фотография дрона показывает сцену, где участок шоссе 26 обвалилась поздно вечером в понедельник из-за сильных дождей от урагана «Айда» в сообществе Бендейл в округе Джордж, штат Мичиган, в вторника, 31 августа 2021. [/ caption]

Длина участка обрушения составляет около 16 метров, а по некоторым публикациям, видно что образовалась дыра глубже 8 метров.

В результате аварии несколько автомобилей упали друг на друга. В настоящее время считается, что обрушение шоссе произошло в результате сильных дождей, которые принес с собой ураган «Ида».