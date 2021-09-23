Самая длинная в мире пещерная система растет: в Мамонтовой пещере обнаружены новые подземные ходы

Несмотря на то, что Мамонтова пещера изучается уже почти 200 лет, Национальный парк Мамонтовой пещеры в штате Кентукки все еще хранит некоторые тайны.

Недавно группа исследователей обнаружила восемь ранее неизвестных миль подземных ходов в Мамонтовой пещере, самой длинной из известных пещерных систем в мире. Под руководством некоммерческой организации Cave Research Foundation это открытие увеличило общее количество исследованных ходов в пещере до 420 миль.

«Когда дело доходит до открытий в Мамонтовой пещере, конца не видно!» — написала Служба национальных парков (NPS) в Твиттере.

Каждый год волонтеры из Фонда исследования пещер посещают парк, чтобы нанести на карту вновь открытые проходы, найти потенциальные места для исследований и оказать помощь в управлении парком, сообщает NPS. Это сложный процесс, в ходе которого добровольцы из картографической программы пробираются через темный и абстрактный подземный ландшафт, используя компасы, измерительные ленты и дальномеры, чтобы обнаружить новые проходы.

Новые пещеры открываются постоянно, и хотя посетители не смогут попасть в новые проходы, в пятиуровневой пещерной системе все еще есть множество маршрутов, которыми можно насладиться, включая маршрут по Гранд-авеню, который недавно подвергся серьезной модернизации, где были установлены новые скамейки, поручни и улучшены тропинки.

Мамонтова пещера, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, расположена примерно в 90 милях от Луисвилла, штат Кентукки, и Нэшвилла, штат Теннесси. Она открыта для посетителей круглый год в рамках организованных экскурсий. В связи с пандемией для посещения Мамонтовой пещеры необходимо использовать защитные маски.