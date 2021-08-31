Пожар «Калдор» уничтожил 756 кв. км лесов у Калифорнии

Лесной пожар, продолжающийся в штате Калифорния на западе США с 14 августа, нанес ущерб территории площадью 756 квадратных километров.

Вследствие пожара «Калдор» не менее 600 объектов пришли в непригодное состояние, более 20 тыс. объектов находятся под угрозой.

К тушению пожара привлечены более 15 тысяч пожарных.

Между тем до 17 сентября запрещен вход во все национальные леса Калифорнии.

Директор департамента лесного хозяйства и противопожарной защиты Калифорнии Том Портер назвал лесные пожары невиданными в истории штата.

Власти Калифорнии в свою очередь предупредили, что территория охвата пожара расширяется в сторону северной и южной части штата.

В связи с этим принято решение об эвакуации жителей города Саут-Лейк-Тахо.