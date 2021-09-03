По меньшей мере 60 человек погибли от урагана «Иды», улицы Нью-Йорка похожи на реки (ВИДЕО)

Ураган «Ида» унес жизни не менее 45 человек в Нью-Йорке и его окрестностях, сообщает Agence France-Presse. Непогода привела к наводнению исторического масштаба в Нью-Йорке. В результате стихийного бедствия крупнейший город США оказался под водой всего за час на город обрушилось количество осадков, что равно месячной норме, коснувшись также штаты Нью-Джерси и Пенсильвания.

Мэр Нью-Йорка Де Блазио объявил чрезвычайное положение и раскритиковал метеорологов за то, что они не смогли точно предсказать, насколько разрушительной будет стихия.

Уже второй день в Нью-Йорке метро почти заблокирован, а улицы превратились в реки. Жертвами стали в основном люди, которые нашли убежище в подвалах или были заблокированы в своих автомобилях. Многие рейсов в аэропорту Кеннеди были отменены.

Губернатор Нью-Джерси Фил Мерфи заявил журналистам, что он расстроен тем, что Ида унесла жизни по меньшей мере 23 жителей штата, которым он руководит. В Нью-Йорке и его пригородах число погибших в результате стихийного бедствия составляет 15 человек. В районе Филадельфии погибли три человека.

После удара по Луизиане «Ида» принесла непогоду с проливными дождями и торнадо на территорию от Вирджинии до Нью-Йорка, недалеко от Вашингтона — в Аннаполисе, штат Мэриленд, торнадо второй степени выкорчевал деревья и повалил линии электропередач. По данным полиции, по меньшей мере 11 человек в Нью-Йорке погибли после того, как их дом на первом этаже был затоплен. Рекордное количество осадков превратило улицы Нью-Йорка в реки и закрыло метро. Сотни рейсов были отменены из аэропортов LaGuardia, JFK и Newark.

Сегодня президент США Джо Байден посетит Луизиану. Именно в этот штат в воскресенье вечером обрушился ураган «Ида», разрушив здания и оставив миллионы людей без электричества. Байден сказал, что и разрушения после пойди и пожары в Калифорнии показывают, что мы находимся во времена климатического кризиса.

Сенатор-демократ от Нью-Йорка Чак Шумер также высказался по этому вопросу, предупредив, что «глобальное потепление ощутимо и будет становиться все хуже и хуже, если мы ничего с этим не сделаем».