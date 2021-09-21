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США

Пещера с наскальными рисунками продана более чем за два миллиона долларов

Глеб Парфененко
Пещера с наскальными рисунками продана более чем за два миллиона долларов

В США на аукционе была продана «Картинная пещера» с наскальными рисунками возрастом более тысячи лет, сообщает The Guardian.

Участник торгов, пожелавший остаться неизвестным, купил ее и прилегающий земельный участок за 2,2 миллиона долларов.

С 1953 года пещера и ее окрестности принадлежали семье из города Сент-Луис, которая использовала это место для охоты. В то время как для коренных народов Америки это место священным. Их предки хоронили здесь умерших и проводили ритуалы. На стенах пещеры сохранилось более 290 рисунков.

Представители племени Осейдж узнали о продаже в прошлом году; одновременно они пытались купить объект напрямую. Однако сделать это им не удалось — предложенных денег не хватило.

Против аукциона выступила также антрополог Кэрол Диас-Гранадос, которая вместе со своим мужем Джеймсом Дунканом посвятила 20 лет изучению «Картинной пещеры» и написала о ней книгу.

«Продажа священного места для американских индейцев посылает неправильный сигнал. Это как положить Сикстинскую капеллу под молот», — сказал исследователь.

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