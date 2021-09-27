Нью-Йорк может привлечь Национальную гвардию для замены уволенных непривитых врачей

Десятки тысяч медицинских работников, не были привиты, могут быть уволены.

Губернатор Нью-Йорка Кети Хокул рассматривает возможность привлечения Национальной гвардии и медиков из других штатов, чтобы восполнить дефицит кадров в больницах, где десятки тысяч работников вряд ли успеют пройти обязательную вакцинацию против COVID-19 до понедельника.

План, изложенный в заявлении Хокул, позволит ей объявить чрезвычайное положение, чтобы увеличить приток медицинских работников, включая лицензированных специалистов из других штатов и стран, а также медсестер на пенсии.

Хокул также сказала, что государство изучает возможность привлечения офицеров Национальной гвардии с медицинской подготовкой к персоналу больниц и других медицинских учреждений. По данным кабинета губернатора, около 16% из 450 000 сотрудников больниц в штате, или около 70 000 работников, не были полностью вакцинированы.

План реализуется на фоне более широкого конфликта между руководителями штатов и федеральных правительств, которые выступают за обязательную вакцинацию, и работниками, выступают против вакцинации, в том числе на религиозной основе.

«Мы продолжаем борьбу с COVID-19, чтобы защитить своих близких», — сказала Хокул, объявляя план. «Я выражаю благодарность всем медицинским работникам, которые были привиты, и призываю всех невакцинированных медицинских работников, оставшихся сделать это сейчас, чтобы они могли оказывать медицинскую помощь».

В офисе Хокул сообщили, что врачи, освобождены за отказ в вакцинации, не смогут получить страхование на случай безработицы, если они не предоставят утвержденного врачом запроса об исключении из медицинских причин.

Непонятно, как рассмотрены судебные дела по религиозного исключения повлияют на план штата освободить непривитых медицинских работников.