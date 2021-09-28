Мужчина покушавшийся на жизнь Рональда Рейгана на свободе (видео)

Это было 30 марта 1981 года, когда Джон Хинкли-младший застрелил Рональда Рейгана, когда тот выходил из отеля Washington Hilton. Одна из пуль попала Рейгану в грудь, очень близко к сердцу, и еще три человека были ранены в результате обстрела.

По словам потенциального убийцы, он хотел … произвести впечатление на актрису Джоди Фостер, которую он видел в фильме «Таксист», и она подорвала ему мозг! Американская система правосудия признала его преступно безответственно.

Федеральный судья США в понедельник одобрил безусловное освобождение Джона Хинкли-младшего, после того как он и его адвокаты договорились с федеральной прокуратурой.

Министерство юстиции заключило соглашение с 66-летним Хинкли, чтобы освободить его от жестких условий и судебного надзора, под которым он проживает с 2016 года, когда ему было предоставлено условный отпуск.

Безусловное освобождение Хинкли вступит в силу в июне 2022 года.

Соглашение включает наблюдение, необходимо прокуратуре и правительственном медицинскому эксперту в течение следующих девяти месяцев, но не потребует дополнительного согласования с судом.