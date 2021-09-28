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США

Мужчина покушавшийся на жизнь Рональда Рейгана на свободе (видео)

Він намагався вбити президента США, тому що хотів ... справити враження на актрису Джоді Фостер!

Глеб Парфененко
Мужчина покушавшийся на жизнь Рональда Рейгана на свободе (видео)

Это было 30 марта 1981 года, когда Джон Хинкли-младший застрелил Рональда Рейгана, когда тот выходил из отеля Washington Hilton. Одна из пуль попала Рейгану в грудь, очень близко к сердцу, и еще три человека были ранены в результате обстрела.

По словам потенциального убийцы, он хотел … произвести впечатление на актрису Джоди Фостер, которую он видел в фильме «Таксист», и она подорвала ему мозг! Американская система правосудия признала его преступно безответственно.

Федеральный судья США в понедельник одобрил безусловное освобождение Джона Хинкли-младшего, после того как он и его адвокаты договорились с федеральной прокуратурой.

Министерство юстиции заключило соглашение с 66-летним Хинкли, чтобы освободить его от жестких условий и судебного надзора, под которым он проживает с 2016 года, когда ему было предоставлено условный отпуск.

Безусловное освобождение Хинкли вступит в силу в июне 2022 года.

Соглашение включает наблюдение, необходимо прокуратуре и правительственном медицинскому эксперту в течение следующих девяти месяцев, но не потребует дополнительного согласования с судом.

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