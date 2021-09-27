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Конгресс США требует импичмента Джо Байдена

Глеб Парфененко
Конгресс США требует импичмента Джо Байдена

Член Палаты представителей США Лорен Боберт, республиканец из Колорадо, внес резолюцию об импичменте главы государства Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис, сообщает американское издание The Washington Times со ссылкой на информационное агентство Focus. Аргумент — неудачный вывод войск США из Афганистана, которое вынудило американскую армию бросить талибам оружие на миллиарды долларов.

Предложение поддержали другие консервативные конгрессмены-республиканцы Энди Биггс, Джефф Дункан, Ральф Норман, Луис Хомерт и Джоди Хейс. Норман также поддерживает инициативу по импичменту Камалы Харрис, говорится в статье.

«Режим Байдена не привлекается к ответственности», — говорит Боберт. «Не было ни отставки, ни обвинительных заключений, ни расследований, ни надзора со стороны Конгресса, ни гневной реакции со стороны основных СМИ, ни извинений, поэтому я выступаю за привлечение Байдена и Харрис к ответственности и внес законопроекты об импичменте за пособничество врагам Америки и сговор с Талибаном», — пояснил Боберт.

В свою очередь, другой член Республиканской партии, Джоди Хейс, в своем заявлении в пятницу напомнила о 13 американских солдат, погибших в результате террористической атаки 26 августа в аэропорту Кабула во время беспорядочной эвакуации. Она подчеркнула, что Байден, «к сожалению, пренебрег своими самыми основными обязанностями президента».

«Афганистан готов стать террористическим супердержавой, которая будет угрожать региона, мира и нашей родины Америке еще много лет. И вина за это полностью лежит на плечах президента Байдена», — подчеркнул Хейс.

За последние два месяца республиканцы в Палате представителей Конгресса США внесли как минимум три резолюции об импичменте чиновников Белого дома. Однако в этих усилий практически нет шансов на успех, поскольку Палата представителей контролируется демократами, напоминает The Washington Times.

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