Конгресс США требует импичмента Джо Байдена

Член Палаты представителей США Лорен Боберт, республиканец из Колорадо, внес резолюцию об импичменте главы государства Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис, сообщает американское издание The Washington Times со ссылкой на информационное агентство Focus. Аргумент — неудачный вывод войск США из Афганистана, которое вынудило американскую армию бросить талибам оружие на миллиарды долларов.

Предложение поддержали другие консервативные конгрессмены-республиканцы Энди Биггс, Джефф Дункан, Ральф Норман, Луис Хомерт и Джоди Хейс. Норман также поддерживает инициативу по импичменту Камалы Харрис, говорится в статье.

«Режим Байдена не привлекается к ответственности», — говорит Боберт. «Не было ни отставки, ни обвинительных заключений, ни расследований, ни надзора со стороны Конгресса, ни гневной реакции со стороны основных СМИ, ни извинений, поэтому я выступаю за привлечение Байдена и Харрис к ответственности и внес законопроекты об импичменте за пособничество врагам Америки и сговор с Талибаном», — пояснил Боберт.

В свою очередь, другой член Республиканской партии, Джоди Хейс, в своем заявлении в пятницу напомнила о 13 американских солдат, погибших в результате террористической атаки 26 августа в аэропорту Кабула во время беспорядочной эвакуации. Она подчеркнула, что Байден, «к сожалению, пренебрег своими самыми основными обязанностями президента».

«Афганистан готов стать террористическим супердержавой, которая будет угрожать региона, мира и нашей родины Америке еще много лет. И вина за это полностью лежит на плечах президента Байдена», — подчеркнул Хейс.

За последние два месяца республиканцы в Палате представителей Конгресса США внесли как минимум три резолюции об импичменте чиновников Белого дома. Однако в этих усилий практически нет шансов на успех, поскольку Палата представителей контролируется демократами, напоминает The Washington Times.