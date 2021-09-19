Какая вакцина от COVID-19 наиболее эффективна? Ученые США знают ответ

Недавние исследования показали, что из трех одобренных в США вакцин против коронавируса Moderna является наиболее эффективной. Однако эксперты указывают на некоторые ограничения своего анализа.

Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) опубликовали свои результаты, основанные на национальном исследовании более 3600 взрослых, госпитализированных по поводу Covid-19 в период с марта по август. Результаты анализа показали, что эффективность Moderna составила 93%, а вакцины Pfizer — 88%. защита от госпитализации, а Johnson & Johnson 71 процент.

В исследование были включены взрослые без иммунных нарушений.

«Значительная защита от госпитализации»

Они были объявлены группой экспертов в еженедельном отчете CDC. Специалисты приходят к выводу, что, хотя данные свидетельствуют о некоторых различиях в уровне эффективности вакцин, все вакцины, одобренные в Америке, обеспечивают значительную защиту от госпитализации по поводу COVID-19.

«Исследователи обнаружили, что самая большая разница между вакциной, созданной Moderna, и вакциной от Pfizer / BioNtech, связана со снижением иммунитета примерно через четыре месяца после второй дозы вакцины Pfizer», — сообщает CNN.

Он добавляет, цитируя команду исследователей, диспропорция также может быть связана с более высоким содержанием мРНК в вакцине Moderna, различиями во времени между дозами (3 недели для Pfizer-BioNTech и 4 недели для Moderna) или возможными различиями между группами вакцины. люди, получившие вакцину, не включенную в анализ.

Прочие «дозы и формулы»

«Эффективность вакцины Pfizer-BioNTech составляла 91 процент через 14–120 дней после приема второй дозы, но значительно упала (до 77 процентов) через более чем 120 дней», — сказали в команде.

CNN объясняет, что вакцины от Pfizer и Moderna используют генетический материал, называемый информационной РНК, для обеспечения иммунитета. Однако они используют разные дозировки и немного разные формулы. Вакцина Янссена, принадлежащая Johnson & Johnson, использует инактивированный вирус простуды, называемый аденовирусом, для передачи генетических инструкций в организм.

Исследователи также признают, что их анализ имел некоторые ограничения.

«Он не включал детей, взрослых с ослабленным иммунитетом или эффективность вакцины COVID-19 в случаях, когда не было госпитализации», — заявила команда. Кроме того, за волонтерами наблюдали всего 29 недель.