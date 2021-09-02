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США

«Ида» затопил Нью-Йорк, много жертв и пропавших без вести (фото)

Евгений Подольский
BGNES / EPA

Ураган Ида вызвал впечатляющие наводнения и редкий чрезвычайное положение в Нью-Йорке в четверг вечером, в результате чего погибли по меньшей мере девять человек.

Улицы превратились в реки, станции метро также были затоплены, а службы общественного транспорта заявили, что услуги практически отсутствуют. Аэропорты Ла-Гуардия и JF Сотни рейсов были отменены, как это было в случае в Ньюарке, где видео было видно, как терминал залит дождевой водой.

«Ида» затопил Нью-Йорк, много жертв и пропавших без вести (фото)
BGNES / EPA

Наводнение закрыла основные дороги во многих районах, включая Манхэттен, Бронкс и Квинс. Ида приземлился в Луизиане в минувшие выходные, вызвав сильные наводнения и торнадо, оставив после себя разрушительный след на своем пути на север.

Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хочул объявили чрезвычайное положение, поскольку порывы шторма вызвали сильные наводнения в финансовой и культурной столицы страны, в результате чего Бруклин и Квинс сильно пострадали.

«Ида» затопил Нью-Йорк, много жертв и пропавших без вести (фото)
BGNES / EPA

Губернатор Фил Мерфи также объявил чрезвычайное положение в соседнем Нью-Джерси, где, по данным CNN, в городе Пасайк была убита как минимум один человек, в результате чего подтвержденное число погибших в Идет достигло 16.

«Сегодня вечером мы переживаем историческую погодную событие с рекордными дождями в городе, жестокими наводнениями и опасными условиями на наших дорогах», — сказал мэр Нью-Йорка Де Блазио в своем твиттере, объявив в городе чрезвычайное положение.

«Ида» затопил Нью-Йорк, много жертв и пропавших без вести (фото)
BGNES / EPA

В то время как на кадрах из города видно утоплены автомобили на улицах города, власти призвали жителей не ездить по затопленным дорогам.

«Вы не знаете, насколько глубокая вода, и это очень опасно», — написал в Твиттере Нью-Йоркское отделение Национальной службы погоды (NWS).

«Ида» затопил Нью-Йорк, много жертв и пропавших без вести (фото)
BGNES / EPA

Городские власти ранее предупреждали о редких наводнения, призывая жителей переехать в более высокое место.

В Аннаполисе, в 50 километрах от столицы США, смерч вырвал с корнем деревья и повалил электрические столбы.

«Ида» затопил Нью-Йорк, много жертв и пропавших без вести (фото)
BGNES / EPA

Ожидается, что Ида продолжит свою разрушительную путешествие на север и принесет в четверг проливной дождь в Новую Англию, где в конце августа взорвался редкий тропический шторм.

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