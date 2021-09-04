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США

Глава Белого дома поручил рассекретить документы о теракте 11 сентября

Глава Білого дому нагадав, що, вступаючи на посаду президента США, він зобов'язався розсекретити частину документів про напади терористів на країну в вересні 2001 року

Евгений Подольский

Президент США Джо Байден поручил Министерству юстиции рассекречивание конфиденциальных документов, касающихся расследования терактов 11 сентября 2001 года.

«Сегодня я подписал указ, предписывающий Министерству юстиции США и другим соответствующим ведомствам контролировать рассекречивание документов, касающихся расследований ФБР относительно событий 11 сентября», — говорится в заявлении американского лидера, распространённом Белым домом.

Согласно распоряжению президента, генеральному прокурору Меррику Гарленду предписано опубликовать рассекреченные документы в течение следующих шести месяцев.

Глава Белого дома напомнил, что, вступая в должность президента США, он обязался рассекретить часть документов о нападениях террористов на страну в сентябре 2001 года.

«По мере того, как приближается 20-летие этого трагического события, я выполняю данное обязательство», — сказал Байден.

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