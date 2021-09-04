Джо Байден приказал рассекретить документы расследования терактов 11 сентября

Президент США Джо Байден приказал рассекретить документы правительственного расследования терактов 11 сентября, сообщает AFP.

Публикация должна состояться в ближайшие полгода.

По словам президента, Минюст и другие госструктуры должны проверить документы, связанные с действиями ФБР в связи с терактами.

Решение было принято в ответ на запросы семей жертв нападений.

«Двадцать лет спустя нет никаких оснований или необоснованных обвинений в адрес национальной безопасности для сохранения этой информации в секрете. Если президент Байден встанет на сторону правительства Саудовской Аравии, мы будем вынуждены публично возразить против какого-либо участия его администрации в церемонии», говорится в письме к 1700 семьям, опубликованном в начале прошлого месяца.

Они возражали против участия Байдена в церемонии памяти в этом году, если он не рассекретит правительственные документы, которые, по их словам, подтвердят, что саудовские власти знали о готовящемся террор или даже были сообщниками в нем.

Во время терактов погибло 3000 человек.