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США

Джо Байден приказал рассекретить документы расследования терактов 11 сентября

Рішення прийнято у відповідь на прохання сімей деяких жертв, які стверджують, що влада Саудівської Аравії були причетні до цього.

Глеб Парфененко
Джо Байден приказал рассекретить документы расследования терактов 11 сентября
Getty Images

Президент США Джо Байден приказал рассекретить документы правительственного расследования терактов 11 сентября, сообщает AFP.

Публикация должна состояться в ближайшие полгода.

По словам президента, Минюст и другие госструктуры должны проверить документы, связанные с действиями ФБР в связи с терактами.

Решение было принято в ответ на запросы семей жертв нападений.

«Двадцать лет спустя нет никаких оснований или необоснованных обвинений в адрес национальной безопасности для сохранения этой информации в секрете. Если президент Байден встанет на сторону правительства Саудовской Аравии, мы будем вынуждены публично возразить против какого-либо участия его администрации в церемонии», говорится в письме к 1700 семьям, опубликованном в начале прошлого месяца.

Они возражали против участия Байдена в церемонии памяти в этом году, если он не рассекретит правительственные документы, которые, по их словам, подтвердят, что саудовские власти знали о готовящемся террор или даже были сообщниками в нем.

Во время терактов погибло 3000 человек.

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