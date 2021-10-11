Два мощных землетрясения обрушились на Гавайи

Два сильных землетрясения произошли южнее Большого острова Гавайев в воскресенье.

Первое землетрясение магнитудой 6,1 потрясло остров около полудня и произошло примерно в 17 милях к югу от южной оконечности Большого острова, сообщила Геологическая служба США.

Второе землетрясение магнитудой 6,2 произошло примерно через 20 минут в том же районе. Геологическая служба США классифицирует землетрясение магнитудой 6,3 как «сильное».

Почти 2000 жителей сообщили в USGS об ощущениях землетрясения. Национальная метеорологическая служба Гонолулу заявила, что угрозы цунами в результате землетрясений нет.

В течение прошлого века было еще 15 землетрясений магнитудой шесть и выше в пределах 62 миль от землетрясения 10 октября.

Сообщений о травмах не поступало, но землетрясения были достаточно сильными, чтобы привести к падению товаров с полок.

Землетрясения произошли после того, как гавайский вулкан Килауэа, один из самых активных на Земле, в прошлом месяце снова начал извергаться, образуя фонтаны лавы и выпуская дым из кратера на своей вершине.

Извержения в кратере Халемаумау, судя по всему, был локализован в пределах Национального парка Гавайских вулканов и не представляло угрозы для домов в этом районе, сообщили представители Геологической службы США.

Кен Хон, научный сотрудник Гавайской вулканической обсерватории, сообщил газете Star Advertiser, что землетрясение не связано с извержением вулкана Килауэа.