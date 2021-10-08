Дело Pandora Papers. Конгрессмены внесли законопроект об отмывании денег

Группа американских конгрессменов от обеих сторон подала в среду законопроект, который возлагает дополнительную ответственность на юристов и представителей других профессий, позволяя преступникам скрывать активы и отмывать деньги. Это удар по ключевому элементу этой практики, — считает один из инициаторов проекта.

Проект, получивший название ENABLERS Act, был внесен родившимся в Польше демократом Томом Малиновским и республиканкой Марией Салазар, членами недавно сформированной парламентской группы по борьбе с клептократией. Предлагаемый закон налагает обязанность проверять законность происхождения денежных средств своих клиентов, в том числе на юристов, лоббистов, агентов по недвижимости, финансовых консультантов и других брокеров, которые позволяют преступникам и олигархам скрывать свои активы в Соединенных Штатах. До сих пор такое обязательство было возложено только на банки.

— Современные диктатуры основаны на доступе к Западу. По словам Малиновски, юристы, лоббисты, бухгалтеры, агенты по недвижимости, консультанты и другие брокеры помогают клептократам и нарушителям прав человека отмывать свои деньги и репутацию — и оказывать чрезмерное влияние на демократию — в обмен на грязные деньги.

Борьба с клептократией

Как заявил Пол Массаро, один из авторов инициативы и советник по борьбе с коррупцией в так называемой Если Хельсинкская комиссия Конгресса будет принята, это станет знаменательным шагом в борьбе с клептократией.

— До сих пор юристы или агенты, помогающие скрывать активы клептократов, например, покупая недвижимость через анонимные компании-кусты или создавая анонимные трасты, не имели никаких обязательств, даже если они знали или догадывались, что причастны к сокрытию денег от преступлений. — Достаточно того, что они не задавали никаких вопросов, — говорит Массаро.

«Это огромная дыра в системе борьбы с отмыванием денег», — подчеркивает он.

Налоговые убежища … в США?

Прямые импульсы для подачи проекта были опубликованы, среди прочего в Washington Post статьи, основанные на Pandora Papers, утекают из юридических фирм, позволяя состоятельным клиентам прятать активы в налоговых убежищах. Документы показывают, что США играют ключевую роль, а такие штаты, как Южная Дакота и Невада, стали такими же привлекательными местами для размещения анонимных денег, как и «традиционные» налоговые убежища в Карибском бассейне. В основном это делается через анонимные трасты, юридические конструкции, традиционно используемые для передачи собственности наследникам, которые используются олигархами для защиты собственности от кредиторов, налогов и гражданских исков. Если проект вступит в силу, компании, которые создают трасты, должны будут расследовать своих клиентов и сообщать о любых подозрениях.

По словам Массаро, проект был подготовлен до публикации «Документов Пандоры», хотя он создал подходящий момент и открыл «политическое окно» для реформ. Он добавляет, что за последний год в подходе к коррупции и грязным деньгам в США произошел небольшой прорыв.

— В течение почти 30 лет после окончания холодной войны такая практика была фактически разрешена. Важно то, что деньги текли в страну, а их происхождение имело второстепенное значение », — говорит эксперт.« Только недавно люди в Вашингтоне осознали, что эти деньги подрывают нашу демократию, развращают систему и создают угрозу. особенно в контексте китайских денег и конкуренции с Китаем, — добавил он.

В прошлом году Конгресс принял самое революционное изменение, приняв закон, требующий раскрытия реальных бенефициаров компаний куста. В рамках этого закона Министерство финансов должно разработать подробные правила реализации этого закона, которые вступят в силу позднее в этом году. Трасты вряд ли будут включены, хотя это не исключено.

Конгрессмены борются с подозрительными интересами

В сентябре Малиновский и другие члены парламентской группы по борьбе с клептократией добавили шесть других антикоррупционных законопроектов, которые были включены в оборонный бюджет, принятый Палатой представителей. Они все еще ждут одобрения Сената. Эти проекты предполагают, среди прочего, возможные санкции против 35 олигархов, близких к президенту России Владимиру Путину, возобновление так называемого Глобальный закон Магнитского, запрещающий въезд имен олигархов в США, или публикация отчетов об активах, возвращенных США, украденных иностранными политиками.

— Нет смысла заблуждаться, что это будет легко. В Вашингтоне, особенно в Министерстве финансов, все еще существует много старого мнения, что деньги — это деньги, и если они поддерживают экономику, неважно, откуда они. Не говоря уже о силе лобби юристов или всех других профессиональных групп, затронутых этим проектом, — говорит один из авторов нового законопроекта.