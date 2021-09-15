Байден на митинге в Калифорнии вспомнил о Трампа и перекрестился (Видео)

Президент США Джо Байден выступил на митинге в американском штате Калифорния, призывая избирателей поддержать губернатора демократов Гэвина Ньюсома, которому грозит досрочная пенсия. При этом он вспоминал свое соперничество с Дональдом Трампом на выборах 2020 года.

«Причина, почему я и все тут, — это поблагодарить и поддержать нашего друга, губернатора Гэвина Ньюсома, одного из лучших губернаторов страны», — сказал Байден на митинге, который транслировал FOX 11 Лос-Анджелес.

Президент добавил, что решение, которое должны принять жители Калифорнии, коснется не только США, но и мир в целом.

«И вот почему. Все вы знаете, что в прошлом году мне пришлось соревноваться на выборах к этому Дональдом Трампом», — добавил Байден, после чего перекрестился по католической модели. Его жест вызвал смех и одобрительные возгласы в аудитории.

Ранее New York Times сообщала, что Байден намерен поддержать губернатора Калифорнии. 14 сентября Ньюсому придется бороться за сохранение должности губернатора на внеочередных выборах. Присутствие президента США призвана мобилизовать демократов в самом густонаселенном штате страны, пишет газета.