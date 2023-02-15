Со спортом в той или иной степени связан почти каждый человек. Кто-то занимается им профессионально, как многие азартные игроки, другие посещают зал или бегают по утрам, третьи болеют за любимую футбольную команду… Несмотря на это существует много нюансов, вызывающих вопросы. И ответы на них известны далеко не всем.

Какой спорт является наиболее затратным?

Самым дорогим видом спорта считаются кольцевые автомобильные гонки под общеизвестным названием «Формула-1». Им даже посвящены некоторые слоты в казино Ельслотс и виртуальные спортивные игры. Гонорары участников гонок огромны, однако перед соревнованием им необходимо тратить свои средства. Причем не просто на экипировку и спецоборудование, но и обслуживание последнего.

Почему на мячике для гольфа имеются вмятины?

Такие выемки вовсе не для красоты: они помогают мячу пролететь как можно дальше. Воздух, который обтекает негладкий мячик, оказывает ему меньшее сопротивление. Соответственно, скорость увеличивается. С гладким мячиком ситуация обратная.

Почему выбраны соответствующие цвета олимпийских колец?

Расцветка колец символизирует энергии:

синий – воды;

красный – пламени;

зеленый – деревьев;

желтый – планеты Земля;

черный – металла.

Сами по себе пять пересекающихся колец – это символ единства континентов, то есть всемирности Олимпийских игр.

Как синхронные пловцы слышат мелодию под водой?

Чтобы выступить действительно синхронно, без ошибок и сбоев, пловцам необходимо слышать музыкальное сопровождение даже под водой. Для этой цели в бассейне устанавливаются особые колонки. Конечно, звучание приглушается за счет плотности воды, однако его достаточно для правильного выполнения всех элементов программы.

Является ли фамилия Криштиану Роналду настоящей?

В реальности Роналду – это второе имя. Оно было добавлено Криштиану в честь Рональда Рейгана, который был актером, а затем занял пост президента Соединенных Штатов Америки. А родители футболиста любили кинофильмы, где снимался Рейган. Полностью футбольную звезду зовут достаточно длинно: Криштиану Роналду душ Сантуш Авейру.

Насколько тяжелой является экипировка хоккейного вратаря?

Хоккей – одна из самых травмоопасных спортивных дисциплин. Поэтому амуниция должны обеспечивать защиту хоккеистов. Это особенно касается вратаря, поскольку он постоянно рискует получить удар. Вес амуниции, состоящей из шлема, наколенников, щитков для рук и прочих элементов, составляет примерно 30 килограммов.

Гимнасты и штангисты используют для рук белый порошок. Что это?

Это магнезия, которая устраняет с ладоней влагу. В свою очередь, это обеспечивает хорошее сцепление со штангой или снарядом.

Кто стал самым юным чемпионом Олимпиады?

Им стал 10-летний Марсель Депайе, который в 1900-м случайно оказался на Олимпийских играх. В завершающем раунде по спортивной гребле команда из Голландии приняла решение убрать тяжелого рулевого спортсмена и вместо него посадить ребенка. В итоге победа была одержана. Марсель удостоился чемпионского звания, однако не был ничем награжден. Его даже не внесли в перечень победителей.

Почему мяч для футбола черно-белый?

Ответ предельно просто: когда футбол начал транслироваться, телевизоры в своем большинстве были черно-белыми. Аналогичные цвета мяча делали его ярче и позволяли выделяться на экране. Появление цветных телевизоров не изменило традиции.