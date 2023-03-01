ГлавнаяСпортИгровой автомат Wild Cash
Спорт

Игровой автомат Wild Cash

Евгений Подольский
Евгений Подольский
Игровой автомат Wild Cash

Среди игроков казино Parimatch набирает популярности слот Wild Cash от провайдера BGaming. Он посвящен фруктовой тематике, но привлекает внимание ярким оформлением и весомым денежным призом. Оценить преимущества слота можно, если запустить Wild Cash demo — для ставок начисляются виртуальные монеты. После изучения особенностей автомата, можно переходить к режиму игры на деньги.

Особенности слота

Аппарат имеет лаконичную структуру: призовые комбинации формируются на 3 барабанах и 5 фиксированных линиях. Лаконизм характерен и для геймплея — разобраться с игровым управлением будет легко каждому игроку, в том числе новичку. На игровом поле преобладает фруктовая символика, что на 100% соответствует заявленной тематике.

Перед запуском игры учитывать стоит такие характеристики:

  • RTP: 96,34%;
  • волатильность: высокая;
  • специальные символы: Wild, Bonus;
  • есть бонусный раунд;
  • стоимость за вращение: 0,1-250 монет;
  • максимальный выигрыш: х999 от ставки или 50 000 монет.

В автомате можно активировать опцию покупки-бонусов. Она платная и ее стоимость рассчитывается с учетом указанной ставки. Сразу после активации опции, запускается бонусный раунд. Это еще одна возможность увеличить итоговый размер выигрыша.

Бонусное наполнение

Вместо привычных специальных символов, в автомате предусмотрен Bonus. Он скрывается за одноименной надписью в виде названия игры. Значок может выпадать на всех барабанах. 3 Bonus символа активируют бонусный раунд, вне зависимости от размера сделанной ставки.

Мини-игра реализована оригинальным образом. Сразу после ее активации появляется всплывающее окно из 3 барабанов. Они начинают рандомно вращаться и запускают выпадение множителей. Их значение вариативно: от х1 к х999. Пойманный множитель автоматически применяется к поставленной сумме, а полученный выигрыш начисляется на баланс.

Аппарат понравится не только поклонникам фруктовой тематики. Одним из его преимуществ выступает широкий диапазон ставок. Это позволяет каждому игроку запустить вращение и получить солидный денежный куш. Главное соблюдать правила ответственной игры.

Свежие новости

Похожие новости

Популярные рубрики

ТуризмРоссияУкраинаСШАCOVID Travel NewsТурцияLifeStyleПолитикаМедицина

Популярные темы

COVID-19Война РФ против УкраиныкоронавирусЕвропасанкцииВладимир ПутинпандемияДжо Байденвакцинация

Соцсети

Внимание

Полная републикация материалов сайта dip.org.ua в социальных сетях запрещена. Частичная перепечатка (до 30% объема материала) возможна при наличии в начале поста активной гиперссылки на источник публикации и кликабельной ссылки на страницу dip.org.ua в социальных сетях.

При использовании материалов dip.org.ua на других интернет-сайтах прямая активная гиперссылка на страницу, содержащую оригинал публикации, обязательна. Ссылка должна быть заметной и располагаться в самом начале публикации. Иначе мы будем ругаться.

Сайт может содержать контент, который не подходит для просмотра людьми младше 16 лет.

© 2022 DIP - Туристический портал