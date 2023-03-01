Игровой автомат Wild Cash

Среди игроков казино Parimatch набирает популярности слот Wild Cash от провайдера BGaming. Он посвящен фруктовой тематике, но привлекает внимание ярким оформлением и весомым денежным призом. Оценить преимущества слота можно, если запустить Wild Cash demo — для ставок начисляются виртуальные монеты. После изучения особенностей автомата, можно переходить к режиму игры на деньги.

Особенности слота

Аппарат имеет лаконичную структуру: призовые комбинации формируются на 3 барабанах и 5 фиксированных линиях. Лаконизм характерен и для геймплея — разобраться с игровым управлением будет легко каждому игроку, в том числе новичку. На игровом поле преобладает фруктовая символика, что на 100% соответствует заявленной тематике.

Перед запуском игры учитывать стоит такие характеристики:

RTP: 96,34%;

волатильность: высокая;

специальные символы: Wild, Bonus;

есть бонусный раунд;

стоимость за вращение: 0,1-250 монет;

максимальный выигрыш: х999 от ставки или 50 000 монет.

В автомате можно активировать опцию покупки-бонусов. Она платная и ее стоимость рассчитывается с учетом указанной ставки. Сразу после активации опции, запускается бонусный раунд. Это еще одна возможность увеличить итоговый размер выигрыша.

Бонусное наполнение

Вместо привычных специальных символов, в автомате предусмотрен Bonus. Он скрывается за одноименной надписью в виде названия игры. Значок может выпадать на всех барабанах. 3 Bonus символа активируют бонусный раунд, вне зависимости от размера сделанной ставки.

Мини-игра реализована оригинальным образом. Сразу после ее активации появляется всплывающее окно из 3 барабанов. Они начинают рандомно вращаться и запускают выпадение множителей. Их значение вариативно: от х1 к х999. Пойманный множитель автоматически применяется к поставленной сумме, а полученный выигрыш начисляется на баланс.

Аппарат понравится не только поклонникам фруктовой тематики. Одним из его преимуществ выступает широкий диапазон ставок. Это позволяет каждому игроку запустить вращение и получить солидный денежный куш. Главное соблюдать правила ответственной игры.