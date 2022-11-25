Топовая гемблинг партнерка в Украине — условия и преимущества PM Affiliates

Чем гемблинг партнерка в Украине PM Affiliates отличается от конкурентов? Преимущества партнерки РМ. Почему стоит выбрать партнерскую программу от бренда Париматч?

Гемблинг партнерка в Украине PM Affiliates — как зарабатывать с Париматч без вложений?

Ищите новые способы заработка в интернете? Если вы интересуетесь тематикой онлайн-казино, и знаете как лить целевой трафик на геблинг площадки, тогда на этой странице вы найдете действительно простой способ получения крупного дохода. Гемблинг партнерка — лучшее предложение на сегодня, позволяющее веб-мастерам с любым опытом получать реальную прибыль от размещения прямых ссылок на тематических ресурсах. Главная задача, которую выполняет гемблинг партнерка в Украине от Париматч — привлечение новых клиентов, которые не только пройдут регистрацию на официальном сайте казино, но также сделают один или несколько депозитов. Именно поэтому нужно лить исключительно целевой качественный трафик. Недопустимо использование почтового спама или социальных сетей.

Преимущества и ключевые особенности партнерской программы РМ — читайте ниже

Компания Париматч — лидер гемблинговой индустрии на отечественном рынке. Продукты РМ уже доступны в 15-ти странах мира, что еще больше повышает лояльность к бренду. Именно по этой причине настолько большое число игроков выбрало данное казино для игры и заработка денег. Хотя теперь и те, кто не любит играть в слоты смогут получить неплохую прибыль. Среди ключевых преимуществ партнерки РМ, которые стоит упомянуть:

Наличие персонального менеджера, готового помочь в быстром решении любых возникших вопросов. Несколько моделей расчета вознаграждений за привлеченных клиентов (Revenue Share, CPA и Гибрид оффера). Гарантированная эффективность целевого трафика!

Также не стоит забывать, что партнерка предлагает получить до 25% с каждого привлеченного клиента, прошедшего регистрацию, и пополнившего депозит. Однако сумма выплат будет напрямую зависеть от выбранной модели.

PM Affiliates — отличный продукт от топового бренда с многолетней историей

Сотрудничество с брендом Париматч — это отличный способ раскрыть секреты его популярности, которая значительно повысилась в последние годы. Несомненно этому также способствовало появление партнерской программы и сотрудничество с такими топовыми спортсменами, как Конор Макгрегор, Zeus, Майк Тайсон. Также было организовано несколько промо-акций с участием Fnatic, Virtus.pro, FC “Leicester City”.

Еще одна причина выбрать партнерку РМ — выгодные условия и простота работы с программой. Однако перед подписанием договора все же рекомендуется внимательно изучить ее правила и условия, ознакомившись с запрещенными источниками трафика.