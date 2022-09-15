Календарь матчей чемпионата мира 2022 по футболу уже известен, что позволяет начать подготовку прогноза, и выбрать наиболее перспективные маркеты для ставок. Однако не стоит спешить делать на футбол ЧМ 2022 ставки, поскольку роспись букмекера еще будет меняться, как и выставленные коэффициенты. Также важно учитывать, что все матчи будут проходить в Катаре, что может отразиться на результативности некоторых сборных, а также исходах матчей. Этот и другие факторы должны быть учтены при подготовке прогнозов и в процессе выбора маркетов для ставок.

Чемпионат мира по футболу 2022 — нововведения и даты проведения ЧМ

В этом году общее количество участников также составит 32, но уже во всех последующих эта цифра будет увеличена. Несмотря на довольно большое количество сборных, уже сейчас довольно легко определить главных фаворитов, шансы на победу которых действительно высокие. При этом некоторые группы можно считать довольно простыми, а в других сборным потребуется действительно постараться одержать победу над сильными соперниками.

Ранее уже упоминалось, что организаторами было принято решение о переносе чемпионата с лета на осенне-зимний сезон. Исходя из обновленного расписания групповой этап пройдет с 21 ноября по 2 декабря, а финальный матч будет сыгран уже 18 декабря.

Роспись на ЧМ 2022 в Катаре — какие ставки уже принимает БК Париматч

Не приходится сомневаться, что чемпионат мира является главным футбольным событием текущего года. По этой причине букмекерская контора Париматч предлагает такую разнообразную линию и выгодные коэффициенты. Основу росписи традиционно составляют ставки на:

победителя чемпионата;

победителей групп;

итоговое место в группе;

лучшего бомбардира!

Кроме этого после старта чемпионата по ходу большинства матчей роспись будет расширяться за счет дополнительных исходов. Однако основными все же остаются ставки на победителя и лучшего бомбардира, сделать которые можно уже сегодня. Среди главных претендентов на звание лучшего бомбардира — Карим Бензема, Лионель Месси, Килиан Мбаппе, Харри Кейн, Роналду. Конечно, это лишь некоторые из сильнейших игроков текущего чемпионата, но именно у этих спортсменов самые высокие шансы на победу по количеству забитых голов.