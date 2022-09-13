Лучшие игровые автоматы на деньги в рунете

Большинство жителей планеты так или иначе сталкивались с азартными играми. Одни коротают время с друзьями или родными за картами или другими играми на условные фишки. Другие — тратят время и деньги на посещение различных игорных домов. Есть те, кто останавливает выбор на удобном и прибыльном формате. Они выбирают игровые автоматы с выводом в онлайн-казино.

Сегодня не составит труда найти сайты, которые предлагают большой выбор лучших игровых автоматов на деньги. Не стоит доверять всем игровым порталам. Они отличаются по уровню надежности, честности и доступности. Лучше выбирать проверенные площадки такие, как «Драгон Мани». Dragon Money — сайт-агрегатор онлайн-слотов. На площадке есть игровые автоматы на деньги от лицензированных провайдеров и лучшие онлайн-слоты собственной разработки.

Стратегия игры в игровые автоматы с выводом денег

В онлайн-казино «Драгон Мани» и на других площадках шансы на выигрыш определяет удача. Все онлайн-слоты работают на генераторе случайных чисел. Это делает отношения между казино и игроком честными. Никто не знает, чем завершится следующая раздача игрового автомата на деньги. Несмотря на большое влияние случайности на итоги розыгрышей, есть правила игры, которые помогут не только сохранить депозит от быстрого проигрыша, но и увеличить шансы на итоговый успех.

Первым делом нужно отобрать игровые автоматы с выводом, которые поддерживают демо режим. На «Драгон Мани» почти все онлайн- слоты оборудованы бесплатным режимом игры. Функция демо счета позволяет ознакомиться с правилами игрового автомата на деньги, узнать особенности выплат, частоту выигрышей и на основании этого подобрать оптимальный размер ставки и стратегию игры. Получить реальный выигрыш в демо версии онлайн-слота нельзя, но игрок получает опыт, который в дальнейшем помогает в игре на реальные средства.

Демо режим не единственный способ сыграть бесплатно в казино. Dragon Money дарит новым пользователям бонусные монеты. Их можно использовать для запуска лучших игровых автоматов с выводом. В этом случае есть вероятность получения реального выигрыша.

Протестировав игровые автоматы на деньги, составив рейтинг любимых игр и узнав особенности расчета ставок, можно переходить к игре на реальные деньги. В следующем разделе — о пяти важных принципах успешной игры на реальном счете.

Правила игры в игровые автоматы с выводом

Нет единого алгоритма, который гарантирует получение прибыли от игровых автоматов на деньги. Есть рекомендации, которые повышают шансы на успешное завершение игровой сессии. Их всего пять.

Составь план на игру. Перед каждым запуском игровой сессии необходимо иметь четкие параметры игры: размер банкролла, лимит на пополнение счета, размер оптимальной ставки, время игровой сессии. Эти ограничения позволяют контролировать продолжительность игровой сессии и лимиты на проигрыш.

Размер ставки на спин. Определив размер банкролла на игровую сессию, необходимо выбрать оптимальный размер ставки. Лучше использовать минимальные значения, которые предлагает игровой автомат с выводом. Чем больше спинов в запасе, тем больше шансов получить выигрыш по максимальному коэффициенту или побороться за джекпот, если он предусмотрен правилами онлайн-слота. Нельзя заканчивать раунд в первые минуты, все самые крупные призы на дистанции.

Играй по максимальному количеству линий. Игровые автоматы на деньги отличаются количеством барабанов и количеством линий выплат. У каждого онлайн-слота имеется фиксированное число призовых линий, собрав которые пользователь получает выигрыш. На портале «Драгон Мани» большинство онлайн-слотов с 5 барабанами и числом линий выплат от 10. Чем больше вариантов собрать призовую цепочку, тем выше шансы на выигрыш, особенно на длинной дистанции.

Играй в лучшие игровые автоматы с выводом. У каждого онлайн-слота свой процент отдачи. Он прописан в описании к каждому игровому автомату с выводом. Чем ближе значение к 100%, тем щедрее перед вами онлайн-слот. На портале «Драгон Мани» большой выбор игровых автоматов на деньги с RTP 95-97%. Некоторые слоты имеют отдачу 98%. Игровые автоматы с выводом с RTP от 96% пользуются наибольшим спросом у любителей азартных игр.

Учитывай диапазон рисков. У игровых автоматов на деньги три диапазона рисков: низкий, средний и высокий. Некоторые онлайн-слоты предлагают комбинированный вариант, добавляя разную дисперсию в основную и бонусную игру. Низкий диапазон рисков говорит о частых выигрышах, но на маленькую сумму. У онлайн- слотов с высокой дисперсией выигрыши реже, но более крупные. Зная диапазон рисков, можно подобрать лучший размер ставки.

Придерживаясь описанных выше правил, можно обезопасить свой банкролл от быстрого проигрыша. В онлайн-казино невозможно всегда выигрывать. Главное на дистанции выиграть больше, чем проиграл.

Список лучших игровых автоматов

На «Драгон Мани» более 1 000 игровых автоматов с выводом. Все онлайн-слоты делятся на категории: жанр, тематика, игровые особенности, провайдер, популярность, прогрессивный джекпот, процент отдачи. При таком разнообразии сложно сделать выбор. На помощь приходят рейтинги, которые составляют посетители казино Dragon Money и эксперты в области азартных игр. В подборке из трех онлайн-слотов лучшие игры с высокой отдачей и шансами на выигрыш.

Book of Ra

Игровой автомат на деньги Book of Ra выполнен в стилистике Древнего Египта. Игра привлекает интересным сюжетом, качественной графикой и большими коэффициентами. Максимальный коэффициент — х5 000 от суммы ставки. Онлайн-слоты с большими коэффициентами относятся к категории высокодоходных.

На портале Dragon Money можно протестировать слот Book of Ra в демо режиме. Для игры на деньги потребуется зарегистрироваться.

Crazy Monkey

Crazy Monkey давно стал культовым слотом в индустрии азартных развлечений. Игра принадлежит разработчику Igrosoft. У провайдера сотни игр, но именно Crazy Monkey является лучшей.

Онлайн-слот отличается высоким процентом отдачи. Есть бонусные уровни и риск-игра с шансом удвоения выигрыша. Crazy Monkey пользуется спросом у пользователей всех казино и Dragon Money — не исключение.

Hitman

Hitman — популярный онлайн-слот с высоким процентом отдачи. Игровой автомат посвящен культовой игре Hitman, что добавило слоту популярности.

Интересный сюжет, качественная графика и узнаваемые персонажи в сочетании с игровыми возможностями сделали Hitman хитом в «Драгон Мани». У онлайн-слота выигрыш до х4 000 от суммы ставки, бонусные уровни и бесплатные вращения.

Заключение

Список лучших игровых автоматов обновляется регулярно. Постоянно выходят новые слоты, меняются также вкусы и предпочтения и у клиентов «Драгон Мани». Представленные слоты занимают высокие позиции не первый месяц и сумели выдержать и конкуренцию, и испытание временем. Только надежные и прибыльные онлайн-слоты способны привлекать миллионы игроков в казино. Знакомство с «Драгон Мани» можно начать с этих игр. В них есть демо режим. Для бесплатной игры можно воспользоваться бонусными монетами, полученными за регистрацию на сайте казино.