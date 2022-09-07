Украинские казино предлагают игрокам лучшие условия: безопасность, лицензионный софт, прозрачную и выгодную бонусную политику, большую отдачу и честные выигрыши. В новый рейтинг лучших казино 2022 года https://casino-support.org/ попали только проверенные и надежные игорные заведения, которые оправдали доверие пользователей. Среди них Гоксбет и Пин Ап, которые мы сравним далее.

Название казино Дата основания Слоты Провайдеры Бонусы новичкам Минимальный депозит, грн Гоксбет 2017 2000+ 35+ 50 FS, 200% 1 Пин Ап 2016 3000+ 50+ 40 FS, 100% 25

Что оба клуба предлагают игрокам

В казино Гоксбет и Пин Ап можно играть на гривны. Это лицензионные площадки с более чем 2000 игровых автоматов от известных провайдеров. Раздел с новинками и популярными слотами в двух казино очень обширный. Регистрация занимает не более 2 минут. Можно выбрать способ создания профиля через телефон, электронную почту или социальные сети. Goxbet имеет международную лицензию и принимает игроков с 18 лет. Зарегистрироваться в Pin Up могут только пользователи старше 21 года.

Бонусы для новичков

В Гоксбет новые игроки могут активировать бездепозитные 50 фриспинов с вейджером х15. При первом пополнении на 200 гривен бонусный баланс увеличится на 200%, каждый последующий депозит принесет +10% на игровой счет.

В онлайн-казино Пин Ап новичков ждут:

40 фриспинов без депозита;

+100% к первому пополнению;

приветственный пакет на 10 000 UAH и 250 FS.

С условиями активации бонусов и правилами начисления бесплатных вращений игрок может ознакомится на сайте, выбрав раздел с промо в личном кабинете.

Ассортимент софта и безопасная игра в слоты

Играть на реальные деньги можно после первого пополнения депозита. Гоксбет – это казино с игровыми автоматами от 1 гривны, а в Пин Ап можно делать ставки только после внесения 25 гривен на баланс.

В обоих клубах выбрать автоматы для игры предлагается в тематических разделах, также есть возможность сортировать слоты по названию и провайдерам. Goxbet casino предлагает игры от более чем 35 провайдеров, в Пин Ап выбор получше – 50+ провайдеров. На двух сайтах можно сыграть в патриотические слоты, например в Chervona Kalyna. Результаты розыгрышей в игровых автоматах определяются по принципу генерации случайных чисел. Финансовая отдача колеблется в пределах 96%-98%, что считается высоким показателем RTP.

Как вывести выигрыши

Вывести свой выигрыш из казино можно только с основного баланса. Бонусные средства для перевода их на основной счет нужно отыграть. Минимальный вывод в Pinup казино – 50 гривен. Игрок может выбрать любую удобную платежную систему из списка в личном кабинете. Перед первым выводом следует пройти верификацию, предоставив оператору фото документов – это обязательное условие для всех лицензионных украинских площадок. И в Гоксбет, и в Пин Ап казино гарантируются честные выплаты. Срок зачисления зависит от типа выбранной для обналичивания выигрышей платежной системы. Выплаты в гривнах осуществляются без комиссии, для другой валюты нужно учитывать комиссию за конвертацию.

Из всего вышеописанного следует, что выбор все равно предоставляется игроку, так как каждый игровой клуб обладает преимуществами и плюсами, свойственными только этому бренду.