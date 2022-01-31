Любая букмекерская контора принимает ставки онлайн в прематче и лайве. Независимо от того, на что именно заключаются пари во время спортивного соревнования, у них есть свои характерные преимущества и недостатки. Взвесить плюсы и минусы стоит заранее.

Экспресс выигрыши

Оформляя купон до начала матча, нужно быть готовы к тому, что расчет ставки букмекер произведет только по завершению всего состязания. Выбранный вариант основного или дополнительного рынка тут не имеет значения.

В live ситуация совершенно иная. Выигрыш по букмекерской ставке можно забрать сразу после того, как исход состоялся. Предположим, закончился первый отрезок игры с ничейным счетом или была показана красная карточка с удалением.

Возможность войти в коридор

Практически любое спортивное состязание проходит циклично. Это позволяет делать онлайн ставки на спорт с помощью так называемых коридоров. В качестве примера можно рассмотреть баскетбольные матчи. Нередко один коллектив здесь вырывается вперед на десятки очков. После — начинает проигрывать второй команде. Далее — вновь побеждает. И таких циклов в каждой встрече немало. Главное знать, как правильно ими пользоваться.

Коридор — игровая тактика букмекерских ставок, основывающаяся на постоянных изменениях во время спортивных соревнований. Изначально беттер заключает пари на выигрыш одного клуба с форой. Затем делает «предсказание» на победу его оппонентов также с форой. При попадании в коридор, выплата придет за оба купона.

Поставить ставку онлайн по стратегии коридор можно на такие исходы, как:

Количество забитых мячей, заброшенных шайб, других результативных действий;

Штрафное время, офсайды, угловые.

Обязательное условие для использования системы — понимание той спортивной дисциплины, на события которой планируется заключать букмекерские пари.

Рост КФ на первых минутах

Коэффициенты на одни и те же маркеты в прематче выше, чем в лайве. Это связано с тем, что live прогнозировать гораздо сложнее — не только беттерам, но и опытным капперам. Букмекерские конторы закладывают в «живые» котировки сравнительно большую маржу. Разница может составлять 3-5% и более.

Однако на первых минутах не событийных соревнований, live коэффициенты могут быть выше, чем изначально в прематче. Обратите на это внимание, если вы делаете ставки на спорт сегодня на такие дисциплины, как:

Американский футбол;

Регби;

Бокс;

Хоккей;

Футбол и подобные.

Рассмотрим пример: делается ставка на спорт на ТБ в футбольном матче. Если в первые 20-30 минут забитых голов не состоится, котировка на рынок обязательно повысится на 10-15%. И напротив, если мяч будет в воротах, коэффициенты вырастут на ТМ.

Запомните правило — чем больше времени встречи прошло, тем выше изначальные множители.

Недостатки live режима

У лайв спортивных пари есть не только сильные, но и слабые стороны. Три ключевых минуса:

Не такая широкая и глубокая роспись, как до начала матча. Низкие максимальные лимиты. Повышенный процент гарантированной прибыли БК.

Кроме того, live не подходит тем, кто не умеет молниеносно и при этом правильно реагировать на события. Задержка всего в пару секунд может привести как к изменению коэффициента, так и к временной блокировке рынка букмекером.