Актуален ли онлайн гемблинг в Беларуси: Алексей Иванов написал новую статью

Беларусь уже практически три года является страной, где при наличии лицензии на азартную деятельность можно совершенно открыто заниматься азартными играми в качестве бизнеса. Лицензионный гейминг открыл обычным игрокам очень много безопасных и рекомендуемых клубов, рейтинг таких развлечений сильно вырос — игроки стали нуждаться в авторитетном источнике информации.

Казино Зевс, а точнее его белорусская версия, предлагают всё самое интересное об играх и игровой индустрии в стране, собранное в одном месте. На https://casinozeus.by/ru всегда можно найти актуальную информацию для игроков с любым опытом.

Какие игры популярны в онлайн-казино Беларуси

Как и наземное казино, которые в стране тоже разрешены, такие виртуальные клубы содержат в себе множество вариантов игр на любой вкус. Это как современные простые игры, которые привлекают новичков и позволяют зарабатывать знанием алгоритма, так и более классические развлечения, прошедшие испытание временем.

Наиболее популярные игры:

карточные — это покер, баккара, блэкджек и другие, более редкие;

настольные — копии игр из вашего детства и более ранние проекты, могут быть как для одного, так и для нескольких игроков;

рулетка разных видов, как популярных, так и нетипичных для Беларуси;

слоты — самая многочисленная категория, которая содержит тысячи игр и радует игроков ярким визуалом, простым геймплеем и возможностью сорвать джекпот.

Отдельной категорией стоят развлечения, которые контролируются крупье и всегда проводятся для нескольких игроков — это лайв-игры. Чаще всего в этом режиме работают карты и рулетка, но возможны и другие типы игр, кроме слотов.

Какие бонусы можно получить в белорусских казино

Бонусы сильно мотивируют игроков присоединяться к конкретным игровым клубам — именно поэтому казино, которое хочет оставаться актуальным и популярным, на бонусную политику обращает особое внимание. Предложения от казино, которые хотят к себе поток новичков, могут быть действительно щедрыми. Чтобы правильно оценить их и поскорее забрать подарок от казино, игроку желательно знать, какие в целом виды бонусов бывают.

Основные виды подарков для игроков:

стандартные деньги — ничем не отличаются от тех денег, которыми вы пополняете счёт, кроме возможности вывести их;

фриспины — бесплатные вращения, возможность без ставки покрутить слот;

бустеры опыта и ставок — повышают ваши показатели на ограниченное время, помогают выиграть больше.

Любой из этих бонусов может оказаться очень полезным, если его использовать правильно. Например, фриспином можно выиграть гораздо больше, чем получить фиксированной суммой.

Получить бонусы можно как в форме раздачи, так и в качестве приза в лотерее или турнире. Это специальные внутренние ивенты, которые казино проводят в полуавтоматическом режиме, иногда вообще беспроигрышно для игроков.

Игра в мобильном онлайн казино — особенности и преимущества

Каждому игроку хотелось бы как можно больше времени уделять любимому хобби, но это не всегда возможно из-за работы, учёбы или соблюдения анонимности. Все эти проблемы можно устранить одним способом — установить на телефон или планшет мобильное приложение любимого белорусского казино.

Это даст вам ощущение приватности при игре, а также позволит возвращаться к играм тогда, когда хочется, заполнять свободное время в течение дня. Только с мобильной версией вы сможете сделать ставку или поучаствовать в турнире прямо в очереди в магазине или пробке.

Ответственная игра — краткая инструкция от Casino Zeus

Существует всего три основных правила ответственного отношения к азартным играм — я делаю всё возможное, чтобы для всех моих читателей они стали обыденностью.

Вот эти правила:

никогда не превышаем игровой бюджет, задуманный изначально;

фиксируем излишне сильные эмоции от игры (как позитивные, так и негативные) и обращаемся за помощью к специалисту при необходимости;

не жертвуем социальными контактами ради игры.

Только соблюдая эти простые правила можно гарантировать себе защиту от игровой зависимости, даже если изначально к ней была предрасположенность. Если большинство игроков будут об этом помнить, репутация азартных игр будет стабильно положительной.