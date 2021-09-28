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США просят страны Азии предоставить базы для отслеживания угроз в Афганистане

Питання обговорили на минулому тижні глави Генштабів ВС двох держав

Евгений Подольский

США обратились к РФ с просьбой предоставить российские базы на границе с Афганистаном для отслеживания террористических угроз в этой стране, пишет Wall Street Journal (WSJ).

Согласно изданию, эту тему на прошлой неделе в ходе встречи в Хельсинки обсудили председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли и начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов.

Детали переговоров издание опубликовало незадолго до выступления Милли и министра обороны США Ллойда Остина перед комитетом Сената по вооруженным силам.

Как сообщает издание, США обратились ко многим странам Центральной Азии, в частности Пакистана, с просьбой предоставить базы для контртеррористических операций в Афганистане, однако не нашли отклика.

Официальные лица США, не пожелавшие называть имени, сообщили WSJ, что генерал Милли попросил Герасимова передать президенту РФ Владимиру Путину просьбу Совета национальной безопасности Белого дома относительно баз.

В Объединенном комитете начальников штабов ВС США и Пентагоне не прокомментировали сообщения.

По закону Соединенным Штатам запрещено военное сотрудничество с Россией.

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