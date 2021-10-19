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США могут начать пускать российских туристов, привитых Спутником-V

Глеб Парфененко
США могут начать пускать российских туристов, привитых Спутником-V

С 8 ноября Соединенные Штаты планируют открыться для вакцинированных туристов, при этом шансы, что в список разрешенных вакцин «в будущем» будет добавлен и российский «Спутник V». Такую информацию опубликовало издание Travel Daily Media. Пока, по словам экспертов издания, «существует некоторая неопределенность относительно того, что является приемлемым доказательством вакцинации и как будет развиваться весь процесс».

Известно следующее: с 8 ноября, согласно заявлению Белого Дома, границы США открываются для полностью вакцинированных международных путешественников по суше и воздуху. До 8 ноября ожидается конкретика о том, какие вакцины будут приняты для въезда в Соединенные Штаты, а также виды необходимых доказательств. Ориентировочно будут разрешены все вакцины, одобренные FDA и ВОЗ — то есть Pfizer-BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson и AstraZeneca-SK Bio. Что же касается китайской Sinovac и российской вакцины Sputnik V, то они «могут быть добавлены в список в будущем, но пока это неясно», — утверждает издание.

При этом издание отмечает, что известие об открытии уже активизировало путешественников. В частности, это касается Австралии и Европы, откуда резко возросло количество бронирований. При этом «существует проблема в одинаковом подходе к допуску туристов по всей стране. Требования к вакцинации отличаются от штата к штату и от города к городу», — добавляют эксперты.

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