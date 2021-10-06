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Сенаторы призвали Байдена выслать 300 российских дипломатов

Глеб Парфененко
Сенаторы призвали Байдена выслать 300 российских дипломатов

Американские сенаторы-демократы и сенаторы-республиканцы призвали президента Джо Байдена выслать 300 российских дипломатов из США, если Москва не выдаст больше виз для американских граждан, представляющих Вашингтон в России, сообщает Reuters.

С таким предложением выступили главы комитетов Сената по международным отношениям и разведке, демократы Роберт Менендес и Марк Уорнер и республиканцы Джим Риш и Марко Рубио.

Если запрос будет выполнен, это станет резкой эскалацией продолжающегося спора о персонал посольства на фоне напряженности в отношениях между Вашингтоном и Москвой, отмечает Reuters.

В августе Россия запретила посольству США в Москве содержать или нанимать российских граждан или граждан третьих стран в качестве сотрудников или подрядчиков, за исключением охранников, заставило миссию освободить 182 своих сотрудников и еще десятки лиц, работающих по субподряду, сообщил Госдепартамент. Это означает, что в России находится всего около 100 американских дипломатов из 400 российских дипломатов во всех Соединенных Штатах, сказали сенаторы.

«Такое неравенство в дипломатическом представительстве неприемлемо. Соответственно, Россия должна выдать достаточное количество виз, чтобы число американских дипломатов в России и число российских дипломатов в США приблизилось к паритету», — написали сенаторы в письме Байдену.

Если Москва не сделает этого, Байден, по их словам, должен начать процедуру высылки в 300 российских дипломатов.

До сих пор Белый дом и Государственный департамент США не дали никаких комментариев по этому вопросу.

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