Россия пригрозила американским предприятиям санкциями за вмешательство в выборы

Mocĸвa предупреждает Вашингтон и американские компании о необходимости прекратить дальнейшее вмешательство во внутренние дела России и напоминает, что терпение страны может закончиться. Об этом заявила глава МИД РФ Мария Захарова, которую цитирует РИА Новости.

Москва направила в США «неопровержимые доказательства» нарушений закона иностранными интернет-платформами. Однако они отказались удалить запрещенный контент, который, по всей видимости, критикует Россию накануне выборов в стране.

«Мы надеемся, что власти США немедленно примут меры для удовлетворения наших требований. Как вы знаете, терпение российского государства, которое до сих пор воздерживался от возведения барьеров для американского бизнеса в России, не безгранично», — сказал дипломат.

Вчера министр иностранных дел России Сергей Лавров также заявил, что все имеющиеся данные по этому вопросу были переданы Вашингтона и Кремль ожидает объяснений.

В пятницу посол США в России Джон Салливан был приглашен на встречу по этому вопросу. В то же время США заявили, что на встрече обсуждались пути стабилизации двусторонних отношений.

Голосование на парламентских выборах в России пройдет с 17 по 19 сентября. Государственная Дума будет избираться на пятилетний срок по смешанной системе: 225 депутатов по партийным спискам и еще 225 — по одномандатным округам.