Половина подсчитанных голосов позволила правящей партии «Единая Россия» сохранить конституционное большинство в нижней палате парламента, согласно данным, опубликованным Центральной избирательной комиссией в понедельник.

Согласно 50,02% голосов общенациональных партийных списков, лидирует «Единая Россия» с 46,11%. При 50,11 процента голосов, поданных в отдельных округах, партия получила 85,78 процента, или 193 места из 225.

Таким образом, в том числе на основе пропорционального распределения голосов, отданных за партии, не прошедшие в парламент что, по данным информационного агентства «Интерфакс», означает сохранение конституционного большинства.