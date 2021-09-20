ГлавнаяРОССИЯПартия Владимира Путина получила конституционное большинство в нижней палате российского парламента
РОССИЯ

Партия Владимира Путина получила конституционное большинство в нижней палате российского парламента

Понад 300 з 450 місць будуть призначені для "Єдиної Росії".

Глеб Парфененко
Партия Владимира Путина получила конституционное большинство в нижней палате российского парламента

Половина подсчитанных голосов позволила правящей партии «Единая Россия» сохранить конституционное большинство в нижней палате парламента, согласно данным, опубликованным Центральной избирательной комиссией в понедельник.

Согласно 50,02% голосов общенациональных партийных списков, лидирует «Единая Россия» с 46,11%. При 50,11 процента голосов, поданных в отдельных округах, партия получила 85,78 процента, или 193 места из 225.

Таким образом, в том числе на основе пропорционального распределения голосов, отданных за партии, не прошедшие в парламент что, по данным информационного агентства «Интерфакс», означает сохранение конституционного большинства.

Слідкуйте за нами на: Google News | Telegram | Facebook | Twitter
- Реклама -
Помощь проекту
- Реклама -

Актуально про...

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Похожие новости

Dip.org.ua - это не просто туристический портал Украины - это ваш надежный проводник и помощник в путешествиях по туристическим местам всего мира. Здесь собрана все актуальные новости и информация для тех, кто только планирует путешествие или уже отдыхает.

Необычные музеи и достопримечательности, живописные страны и лучшие туры

Наш сайт о туризме поможет вам легко сориентироваться в океане туристических новостей и интересных событий в самых популярных туристических местах мира. Рекомендуем интересные музеи мира, публикуем обзоры стран, городов, достопримечательностей и курортов.

Популярные новости

Последние новости

Популярные темы

COVID-19коронавирусЕвропавакцинацияпогодаТалибанБлижний ВостокДжо БайденКабулвакцина

© DIP. Все материалы на данном веб-сайте размещаются на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International