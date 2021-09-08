Министр по чрезвычайным ситуациям России погиб во время учений в Норильске

Министр по чрезвычайным ситуациям России Евгений Зиничев погиб во время учений в сибирском городе Норильске. Об этом сообщили в его ведомстве со ссылкой на мировые агентства.

«С сожалением сообщаем, что при исполнении служебных обязанностей, во время пребывания в Норильске на межведомственных учениях по защите Арктической зоны от чрезвычайных ситуаций, спасения человеческих жизней, глава СНГ Евгений Зиничев трагически погиб», — говорится в сообщении.

Зиничев находился на краю прибрежного обрыва с видеооператором, который поскользнулся и упал в воду. Пока окружающие понимали, что происходит, министр прыгнул в воду, чтобы спасти человека, который упал, но сам ударился о камни и скончался на месте, заявила главный редактор прокремлевского телеканала RT Маргарита Симоньян.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин был проинформирован о трагедии.

Зиничев является министром с 2018 года. До этого он построил карьеру в основном в различных службах безопасности, в частности в той, которая отвечает за защиту глав российских государств. Он также был частью советского КГБ в последние годы Советского Союза. В 1991 году он поступил на работу в Российскую службу защиты знаменитостей. С 2006 года он был в составе охранников президентов Владимира Путина и Дмитрия Медведева. В 2014 году он стал фигурой номер два в контрразведке российской разведки. С 2016 года до назначения главой МЧС Зиничев занимал должность заместителя директора ФСБ.