Можно сказать, что польский пивная индустрия переживает своего рода пивную революцию. Крупнейшая в Европе пивоваренная промышленность, по объему производства пива ее сейчас превосходит только Германия.

В течение многих лет Польша была одним из ведущих производителей пива, сообщает Тhе Вrеwеrѕ оf Еurоре. Однако только в 2018 году стране удалось обогнать Великобританию с общим количеством более 42,6 млн гектолитров и встать на вторую позицию на континенте, пишет сайт Еmеrgиng Еurоре.

Несмотря на то, что в 2019 году произошел спад производства пива на континенте, Нидерланды смогут удержать свою вторую позицию после Германии в целом на более 40 млн гектолитров. Объем пива за тот же период составил 204 млн евро, причем крупнейшим рынком для страны были Нидерланды.

По словам Бартоломео Мопцицци, директора Союза работодателей пивоваренной промышленности Польши, страна не всегда был таким гигантом в этой области. «Польша пережила пивную революцию, превратившись из традиционной винодельческой страны в пивную», — говорит он.

По его словам, во многом это связано с экономическими реформами, последовавшие за падением «железного занавеса», которые помогли отрасли стать такой, какой она является сегодня.

«Вместе с социально-экономическими изменениями, последовавшие после 1989 года, возрождалась и пивоваренная промышленность. В основном это связано с международными компаниями, которые начали модернизировать пивоварни в Польше, новыми технологиями и разработкой новых рецептов», — объясняет эксперт.

Мопцицци считает, что такое развитие событий произошло на фоне больших усилий со стороны сектора, а также масштабных инвестиций.

«Через 30 лет и после инвестирования почти 13 миллиардов злотых пивоваренная отрасль в нашей стране находится на уровне мирового класса. У нас более 300 пивоварен по всей стране, и каждый год мы наслаждаемся более 1500 новыми продуктами», — отмечает он.

Кроме того, пивоваренный сектор имеет большое значение для рынка труда в Польше, так как обеспечивает 9500 рабочих мест.