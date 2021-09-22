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ПОЛЬША

Польша: мы не допустим запуск Nord Stream 2 без соблюдения законодательства ЕС

Евгений Подольский
Shutterstock.com

В интервью корреспонденту Польского радио Беате Помецкой депутат обратила внимание на действия «Газпрома», который пытается заставить Брюссель согласиться на запуск газопровода, приостановив поставки газа в Европу и повысив цены на газ.

Депутат Европарламента Анна Фотыга подчеркнула, что сейчас необходимо тревожить пустующие газовые хранилища.

— Что не было бы такой ситуации, когда правители Евросоюза заявляют, что меньшее зло — допустить этот тип лиц на рынок. Мы этого не допустим, сделаем все, чтобы этого не произошло. Но я считаю, что это сознательный акт со стороны Российской Федерации и так ведется игра. Евросоюзу следует как можно скорее подумать о санкциях за такие действия, — заявил экс-глава польской дипломатии.

Строительство «Северного потока — 2» уже завершено, но для прохождения газа по нему еще требуется сертификация. Согласие должно быть дано немецким регулирующим органом, а затем одобрено Европейской комиссией. Вся процедура может занять месяцы, а «Газпром» планирует запустить трубопровод 1 октября.

Российская монополия хочет, чтобы газопровод был эксклюзивным, но это не допускается правилами ЕС, которые, помимо разделения собственности и прозрачных тарифов, также требуют предоставления доступа к газопроводу другим компаниям.

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