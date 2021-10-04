Манипуляции Газпрома на газовом рынке. Польша хочет расследования ЕС

Польша потребует от Еврокомиссии расследования манипулирования рынком «Газпрома», которое приводит к росту цен на газ. Об этом сообщил один из польских дипломатов. Этот вопрос должен стать одной из тем саммита ЕС в Брюсселе в конце месяца.

Несколько недель назад группа из более 40 депутатов Европарламента обратилась в Комиссию с аналогичным обращением. Депутаты указали на ограничения на поставки российского газа в Европу и на повышение цен, что, как они отметили, приведет к увеличению счетов за электроэнергию для европейских потребителей.

Это вызывает подозрения, что «Газпром» намеренно пытается оказать давление на Европу, чтобы она согласилась запустить «Северный поток — 2», несмотря на его несоответствие нормам ЕС, подчеркнула группа депутатов Европарламента.