В Стамбуле закрыли отель и задержали 11 человек после смертельного пищевого отравления

Власти Турции эвакуировали и закрыли отель в Стамбуле, а также задержали 11 человек в рамках расследования пищевого отравления, приведшего к смерти женщины и двух её детей. Об этом сообщает TRT Haber.

Как произошёл инцидент

По данным Стамбульской прокуратуры, пострадавшая семья приехала из Германии 9 ноября. На третий день проживания родители и двое детей были экстренно госпитализированы с признаками пищевого отравления. Ещё два гостя из того же отеля также обратились за медицинской помощью.

Несмотря на попытки врачей спасти пациентов, женщина и её дети скончались вскоре после поступления в больницу. Состояние отца остаётся тяжёлым.

Задержанные и ход расследования

Полиция задержала 11 человек — сотрудников гостиницы и работников фирмы, проводившей в отеле обработку от насекомых непосредственно перед происшествием. Следствие ожидает результатов экспертиз продуктов питания, которые должны прояснить причину трагедии.

Массовое отравление в другом регионе

Кроме того, TRT Haber сообщает о другом случае массового пищевого отравления: после свадьбы в посёлке Ортахисар (провинция Трабзон) в больницу попали 65 человек с аналогичными симптомами.