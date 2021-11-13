ТОП 10 самых больших гостиничных сетей в мире

Многочисленные отели различного типа и качества предлагают свои услуги по всему миру. Некоторые из них являются независимыми, а некоторые являются лишь небольшим звеном в гостиничной цепочке. В какой гостиничной сети больше всего номеров? DIP познакомит Вас с Топ 10 крупнейших групп отелей по данным MKG Hospitality.

Marriott International

Marriott International, насчитывающая более 7500 отелей и более 14 000 номеров в 2021 году, является крупнейшей в мире сетью отелей. В период с 2020 по 2021 год количество номеров увеличилось с 1 358 400 до 1 400 289 номеров, что составило 3,1%.

Jin Jiang

Имея больше отелей, чем Marriott International, но с меньшим количеством номеров, Jin Jiang является второй по величине гостиничной сетью в мире по количеству номеров. В 2021 году китайская компания Jin Jiang управляла более чем 10 000 отелей с почти 1 100 000 номеров. Рост составил 6,7% по сравнению с прошлым годом.

Отели Hilton

Hilton Hotels — третья по величине сеть отелей в мире. В период с 2020 по 2021 год портфель компании пополнился более чем 600 отелями. Рост этой группы остается сильным в основном в США, родине Hilton. В 2021 году в Hilton Hotels насчитывалось 1 010 257 номеров, что на 4,9% больше, чем в прошлом году.

InterContinental Hotel Group (IHG)

IHG долгие годы была крупнейшей сетью отелей в мире, сегодня группа занимает только 4-е место в мире. В период с 2020 по 2021 год рост составил всего 0,3%. В портфеле InterContinental Hotel Group почти 6000 отелей и 886 036 номеров.

Wyndham Hotel Group

Wyndham Hotel Group — пятая по величине сеть в мире. У этой американской гостиничной сети количество номеров сократилось на 4,2%, что делает ее единственной западной гостиничной сетью в топ-10 с меньшим количеством номеров по сравнению с прошлым годом. В 2021 году Wyndham Hotel Group владеет 8 941 отелями, суммарно на 795 909 номеров.

Accor Group

Французская гостиничная сеть насчитывает более 5000 отелей по всему миру. Количество номеров Accor Group составляет более 750 000, при этом ежегодный рост количества номеров составляет 3,1%. Рост был стабильным в течение многих лет, например, в период с 2019 по 2020 год Accor Group также выросла примерно на 3%.

Huazhu

Huazhu — еще одна китайская гостиничная группа, в портфеле которой большое количество отелей и номеров. Сеть управляет почти 7000 отелями и имеет номерной фонд на 607 137 номеров. Рост по сравнению с 2020 годом был чрезвычайно высоким, и в период с 2020 по 2021 год рост предложения номеров составил 23,2%.

Choice Hotels

Американский франчайзер Choice Hotels, зафиксировавший рост мирового предложения номеров на 1,2%, не сдвинулся с 8-го места в рейтинге. В 2021 году гостиничной сети принадлежат 7 147 отелей с общим номерным фондом 597 977 номеров. Отели Choice работают более чем в 40 странах мира.

OYO

OYO — индийская гостиничная сеть, у которой в прошлом году было много проблем. Количество номеров снизилось на 54,3% по сравнению с прошлым годом. У компании были действительно большие проблемы в Китае и Европе, которые привели к огромным потерям в предложении номеров. По сравнению с топ-10 гостиничных сетей 2020 года, OYO потеряла 7 позиций и теперь опустилась на 9-ю позицию. OYO по-прежнему управляет более чем 20 000 отелей на 449 000 номеров.

BTH Hotels

BTH Hotels — третья китайская сеть отелей в топ-10. Эта сеть, как и Jin Jiang и Huazhu, продемонстрировала высокий рост по сравнению с 2020 годом. В период с 2020 по 2021 год предложение номеров выросло на 6,6%.