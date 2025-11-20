Revolut и Booking.com запускают совместный платёжный сервис: пользователям станет проще оплачивать поездки

Финтех-компания Revolut заключила партнёрство с Booking.com, которое позволит клиентам онлайн-агентства оплачивать бронирования через Revolut Pay, одноразовый быстрый checkout с биометрической защитой.
Алекс Кодина, генеральный менеджер по acquiring в Revolut, отметил:
«Наши клиенты любят путешествовать, а у Booking.com — миллионы пользователей. Интеграция Revolut Pay делает оплату быстрее, безопаснее и выгоднее».
Что изменится для путешественников
При оплате проживания на Booking.com можно выбрать Revolut Pay и завершить транзакцию в приложении Revolut. Пользователи получают:
-
упрощённый процесс оплаты,
-
встроенную биометрическую безопасность,
-
RevPoints — баллы лояльности за каждую покупку.
В дальнейшем Revolut Pay будет доступен и для авиабилетов и аренды авто.
По словам Хосе Родригеса, старшего директора по коммерческому финтеху Booking.com, компания стремится сделать путешествия удобнее и доступнее:
«С учётом быстрого роста Revolut на европейских рынках партнёрство казалось естественным шагом».
Booking.com и Revolut намерены расширять стратегическое сотрудничество.
Revolut усиливает своё присутствие в travel-индустрии: в 2021 году компания запустила Stays (совместно с Expedia), в 2022 — аренду жилья, а в 2025 приобрела Swifty — AI-тревел-агента, созданного в Lufthansa Innovation Hub.