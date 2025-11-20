ГлавнаяОтелиRevolut и Booking.com запускают совместный платёжный сервис: пользователям станет проще оплачивать поездки
ОтелиТуризм

Revolut и Booking.com запускают совместный платёжный сервис: пользователям станет проще оплачивать поездки

Глеб Парфененко
Revolut та Booking.com запускають партнерство у сфері платежів: тепер мандрівники зможуть розраховуватися в один клік

Финтех-компания Revolut заключила партнёрство с Booking.com, которое позволит клиентам онлайн-агентства оплачивать бронирования через Revolut Pay, одноразовый быстрый checkout с биометрической защитой.

Алекс Кодина, генеральный менеджер по acquiring в Revolut, отметил:

«Наши клиенты любят путешествовать, а у Booking.com — миллионы пользователей. Интеграция Revolut Pay делает оплату быстрее, безопаснее и выгоднее».

Что изменится для путешественников

При оплате проживания на Booking.com можно выбрать Revolut Pay и завершить транзакцию в приложении Revolut. Пользователи получают:

  • упрощённый процесс оплаты,

  • встроенную биометрическую безопасность,

  • RevPoints — баллы лояльности за каждую покупку.

В дальнейшем Revolut Pay будет доступен и для авиабилетов и аренды авто.

По словам Хосе Родригеса, старшего директора по коммерческому финтеху Booking.com, компания стремится сделать путешествия удобнее и доступнее:

«С учётом быстрого роста Revolut на европейских рынках партнёрство казалось естественным шагом».

Booking.com и Revolut намерены расширять стратегическое сотрудничество.

Revolut усиливает своё присутствие в travel-индустрии: в 2021 году компания запустила Stays (совместно с Expedia), в 2022 — аренду жилья, а в 2025 приобрела Swifty — AI-тревел-агента, созданного в Lufthansa Innovation Hub.

